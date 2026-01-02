Jennifer Saro spricht über traumatische Geburt ohne Partner

Jennifer Saro (29) lässt in der Talkshow "deep und deutlich" eine besonders schwere Zeit in ihrem Leben Revue passieren: Mit 25 Jahren wird die ehemalige Bachelorette ungeplant schwanger. Der Vater des Kindes ist der YouTuber Nicolas Lazaridis alias Inscope21 (31), mit dem sie nur eine Nacht verbracht hat. Eine Beziehung gibt es nicht – als ihr Sohn zur Welt kommt, steht Jennifer also ohne Partner an ihrer Seite im Kreißsaal. Dort erlebt sie eine Geburt, die sie als "ganz, ganz schlimme traumatische Geburt" beschreibt und über die sie nun offen und detailliert vor laufenden Kameras spricht.

Jennifer schildert, sie habe die Medikamente nicht vertragen und extreme Wehenstürme bekommen. "Normalerweise hast du eine Wehe, die kommt und geht. Dann kannst du durchatmen und dann kommt die nächste. Ich hatte keine Pause zwischen den Wehen. 19 Stunden lang", erzählt sie. Vor Schmerzen sei sie einmal ohnmächtig geworden und mit Schmerzen wieder aufgewacht. Hinzu kam eine Infektion, der Muttermund öffnete sich kaum. Schließlich bekam sie eine PDA, doch die Ärzte rieten zum Kaiserschnitt. "Wir machen das, was das Beste für mein Kind ist", habe sie in diesem Moment entschieden. Während des Eingriffs sei sie wach gewesen und habe alles mitbekommen: "Du kriegst auch alles mit – die Stelle ist betäubt, aber [du spürst] dieses Vakuum, das entsteht, wenn das Kind rausgeholt wird", erklärt sie. Danach habe sie lange mit Alpträumen und vielen Tränen kämpfen müssen.

Auch nach der Geburt blieb das Verhältnis zum Kindsvater schwierig. Eine lange Zeit gab es gar keinen Kontakt zwischen Jennifer und Nico. Als Jennifer schließlich bei einem Arzttermin erfuhr, dass ihr Sprössling das seltene Prader-Willi-Syndrom hat – eine Diagnose, die geistige, körperliche und sprachliche Einschränkungen mit sich bringen kann – kontaktiert sie den Vater aber doch. Im Sommer 2025 setzten sich die beiden Eltern zusammen und sprachen in einem Video über ihr Verhältnis, das sich zuletzt etwas stabilisiert hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

Anzeige Anzeige

YouTube / InscopeLifestyle Jennifer Saro und Inscope21

Anzeige Anzeige