Robert Irwin empfiehlt Zoo als Taylor Swifts Hochzeitsort

Robert Irwin (22) hat eine glitzernde Einladung für Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) parat – und zwar mit Wildtier-Charme. In einem Vorab-Clip zum ABC-News-Jahresrückblick "The Year: 2025" schlägt der Naturschützer dem seit dem 26. August verlobten Paar vor, im Australia Zoo in Queensland zu heiraten. Der Tierliebhaber, der dort arbeitet, klingt wie ein euphorischer Weddingplaner und ruft direkt in die Kamera: "Travis und Taylor, meldet euch bei mir. Ich regle das für euch!", sagte er gegenüber ABC News. Sein Pitch: eine Trauung mit Blick auf die Savanne, während Nashörner und Giraffen im Hintergrund umherstreifen – "atemberaubend", schwärmt er. Wo und wann die Hochzeit tatsächlich steigt, verraten Taylor und Travis weiterhin nicht.

Im Gespräch, das People exklusiv vorab zeigte, lobt Robert den Ort als "wunderschön" und erklärt, dass der Zoo "viele" Hochzeiten ausrichtet und Paare die Zeremonien dort als "lebensverändernd" beschreiben. Damit mischt sich der Dancing with the Stars-Champion in eine prominente Wunschliste ein: Auch Kuchen-König Buddy Valastro (48) bot dem Duo schon eine Torte an, Martha Stewart (84) meldete sich als potenzielle Planerin, Flavor Flav (66) würde gern trauen, Mark Ronson (50) liebäugelt mit dem DJ-Pult, und die Band Foreigner legte eine "formale" Performance-Offerte auf den Tisch, berichtete People. Parallel sorgt selbst Lokalpolitik für Schlagzeilen: Ein Stadtrat in Queensland warb online mit Fotomontagen für seine Kulissen, nachdem die Verlobung das Netz in Aufruhr versetzte. Doch trotz all der Angebote bleibt der Ort der Trauung ein Geheimnis – und genau das scheint Teil des Plans zu sein.

Taylor hatte im Oktober in "Late Night with Seth Meyers" sogar mit spionagesicheren Einladungen gescherzt: "Sobald sie Fingerabdrücke erkennen, zerfallen sie nach drei Minuten zu Staub", witzelte die Sängerin im US-TV. Dass die Pop-Ikone und der Football-Star Privatsphäre schätzen, unterstrich zudem eine Quelle bei People: Die Feier werde "definitiv privat" und "kein Spektakel". Robert, der seit Jahren im Australia Zoo der Familie wirkt, verbindet seinen Vorschlag mit einem Augenzwinkern an das Paar – eine Mischung aus Herzlichkeit und Heimatstolz. Travis, der NFL-Profi, und Taylor, die Musikerin, lassen derweil ihre Fans weiter rätseln. Zwischen Romantik am Savannenrand, Star-Angeboten und cleverer Geheimhaltung – die Vorfreude auf den großen Tag wächst, doch die letzten Details bleiben vorerst in ihrem innersten Kreis.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Robert Irwin und Taylor Swift

Getty Images Robert Irwin, Sohn von Steve Irwin

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025