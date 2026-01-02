Überglücklich: Justin Theroux und Nicole genießen Babymoon

Justin Theroux (54) und Nicole Brydon Bloom (31) verabschieden das Jahr mit einem doppelten Babymoon – erst in Mexiko, dann in Florida. Das Paar, das 2025 geheiratet hat, reiste Ende Dezember ins Hotel Esencia nach Xpu Há, wo sie sich bereits im März ihr Jawort gaben. Nicole zeigte auf Instagram ihren wachsenden Babybauch, Justin streifte am Strand entlang, und sogar Hund Kuma kuschelte in der Cabana mit. Kurz darauf ging es weiter ins The Colony Hotel in Palm Beach, wo beide am 31. Dezember im Küstenlook am Strand posierten. Meerblick, Palmen, Pool-Lektüre und festliche Drinks – der Countdown bis zum ersten gemeinsamen Baby läuft sichtbar entspannt.

In Mexiko verriet Nicole die Stimmung der Auszeit mit einer sonnigen Fotostrecke: Schattenkuss am Strand, Palmen vor dem Ozean, Zimmer mit Blick aufs Wasser. Markiert war das Hotel Esencia, jener Ort, an dem sie und Justin im Frühjahr geheiratet hatten. Danach der Ortswechsel nach Florida: Im "pinkesten Hotel" von Palm Beach legten die beiden den zweiten Teil ihrer Auszeit ein. In den Storys tauchte Kuma auf einem knallrosa Stuhl auf, Nicole setzte mit Bikini und Bucket Hat ihren Bauch in Szene, während Justin, frisch aus den Wellen, mit umgeschlungenem Handtuch am Ufer stand. Bereits Mitte Dezember hatte Justin die Feiertagsstimmung mit Bildern von Nicole und Babybauch gefeiert, nun rundeten Strandspaziergänge und Familienzeit den Jahreswechsel ab.

Die Liebesgeschichte von Justin und Nicole nahm 2023 Fahrt auf und blieb lange angenehm privat. Erste gemeinsame Fotos gab es rund um die Hochzeit von Nicoles Zwillingsschwester, später folgten der Red-Carpet-Debütabend und ein Heiratsantrag in Italien. Im März 2025 sagten beide in Mexiko Ja, und seitdem begleitet Kuma viele ihrer Stationen – vom Filmfestival bis zum Strandhotel. Nicole, die Fans aus Serienrollen kennen, teilte zuletzt gern intime Momente, vom Spiegel-Selfie bis zur Palm-Beach-Promenade. Schon früh präsentierte die Schauspielerin ihren Babybauch stilbewusst, jetzt kosten beide vor der Ankunft des Nachwuchses die ruhige Zeit offenbar noch einmal richtig aus.

Imago Justin Theroux und Nicole Brydon Bloom bei der Premiere von "Fallout" Staffel 2

Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux, Schauspieler

Getty Images Nicole Brydon Bloom und Justin Theroux mit Hund Kuma, September 2024