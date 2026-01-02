"Glück im Unglück": Stefano Zarrella hatte einen Autounfall

Schrecksekunden auf offener Straße: Stefano Zarrella (35), bekannt als Social-Media-Koch, hat jetzt auf Instagram einen Autounfall öffentlich gemacht. In seiner Story teilte der 35-Jährige ein Bild, das ihn mit einem verzweifelten Gesichtsausdruck zeigt. Dazu schrieb er: "Autounfall. Musste ausweichen, kam von der Straße und beide Reifen und Felgen sind hin. Muss abgeschleppt werden." Neben Details über den Zustand seines Wagens äußerte er die Erleichterung darüber, dass der Unfall für ihn ohne Verletzungen endete.

Seine Follower hielt Stefano mit weiteren Bildern auf dem Laufenden, darunter auch Nahaufnahmen der stark beschädigten Reifen. Trotz des Unfalls betonte der Influencer wiederholt, dass es ihm körperlich gut gehe. "Hatte Glück im Unglück. [...] Es hätte so viel schlimmer ausgehen können. In solchen Momenten merkt man, wie wertvoll Gesundheit ist. Mir geht's zum Glück gut", schrieb der Influencer und machte dabei deutlich, wie dankbar er für den glimpflichen Ausgang ist.

Der Autounfall ist jedoch nicht der einzige Schockmoment, den Stefano in letzter Zeit erleben musste. Erst vor rund zwei Monaten hatte der Koch einen schweren Küchenunfall, bei dem ihm heißes Fett ins Gesicht spritzte. "Ich war komplett im Schock und hatte richtig Panik, weil ich nicht wusste, wie schlimm es ist und hatte, um ehrlich zu sein, auch Angst, in den Spiegel zu gucken", berichtete der Social-Media-Star damals offen auf Instagram. Glücklicherweise brachte sein Bruder Giovanni Zarrella (47) ihn schnell ins Krankenhaus. Dort gaben die Ärzte Entwarnung und Stefano hatte, wie er selbst schrieb, erneut "Glück im Unglück".

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella im Dezember 2024

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrellas kaputter Autoreifen, Januar 2026

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella hinter dem Abschleppwagen, Januar 2026