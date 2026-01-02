Sabrina Carpenter steckte versehentlich ihr Bad in Brand

Sabrina Carpenter (26) hat ihren Fans zum Jahreswechsel einen sehr persönlichen Blick auf ihr vergangenes Jahr gewährt – inklusive Schreckmoment. In ihrem Fotorückblick auf Instagram zeigte die Sängerin Bilder aus den vergangenen Monaten und verriet dabei, dass sie ihr Badezimmer versehentlich in Brand gesetzt habe. Das Bild dazu zeigt eine größere, schwarz verkohlte Stelle neben dem Waschbecken, eine angesengte Holzleiste sowie einen verrußten Badezimmerspiegel im Hintergrund. Zu sehen ist auch eine Art dekoratives Kerzenglas – ob dieses tatsächlich etwas mit der Feuersbrunst zu tun hatte und wann sich der Vorfall genau ereignete, ließ Sabrina jedoch offen.

Neben dem verbrannten Waschtisch erinnerte Sabrina in ihrem Rückblick an berufliche Höhepunkte, die für sie das vergangene Jahr bestimmt haben. So kollaborierte sie mit Country-Ikone Dolly Parton (79) für einen Remix von "Please Please Please" und stand beim SNL50-Event gemeinsam mit Paul Simon (84) auf der Bühne. Außerdem drehte sie das Musikvideo zu "Manchild", brachte ihr Album "Man’s Best Friend" heraus und reiste mit ihrer "Short n’ Sweet"-Tour einmal um die Welt. Kurz vor Jahresende legte die Sängerin dann noch mal nach: An Heiligabend veröffentlichte sie überraschend ihren brandneuen Song "Such a funny Way".

Abseits der spektakulären Bühnenmomente gibt der Jahresrückblick auch einen kleinen Einblick in Sabrinas Alltag, der nicht nur aus rotem Teppich und Scheinwerfern besteht. Die 1999 geborene Sängerin zeigt mit dem Badezimmerfoto eine ungefilterte Situation aus ihrem Privatleben, die bei vielen anderen Stars sicher hinter verschlossenen Türen geblieben wäre. Gerade solche Einblicke sorgen bei ihren Fans immer wieder für ein besonderes Gefühl der Nähe, weil sie die Musikerin auf diese Weise auch in chaotischen Momenten ihres ansonsten so glamourösen Lebens begleiten dürfen.

Instagram / sabrinacarpenter Sabrina Carpenter, Sängerin

Instagram / sabrinacarpenter Sabrina Carpenters Badezimmer

Getty Images Sabrina Carpenter bei der Met Gala 2025