Ariel Winter erfuhr per Chat von Eric Stonestreets Hochzeit

Eric Stonestreet (54) hat überraschend seine langjährige Partnerin Lindsay Schweitzer geheiratet. Ariel Winter (27), seine ehemalige Kollegin aus der Serie Modern Family, erfuhr von der intimen Trauung auf eher ungewöhnliche Weise: über den gemeinsamen Gruppenchat der "Modern Family"-Crew. Die Hochzeit fand am 8. September im neuen gemeinsamen Traumhaus des Paares in Kansas City statt – im Beisein weniger enger Freunde und Familienangehöriger. "Sie haben einfach ihre engsten Leute eingeladen, ohne es vorher anzukündigen. Ich glaube, es waren wirklich nur so 10 Leute da", erzählte Ariel dem People Magazine.

Eric verkündete die frohe Nachricht am nächsten Tag auf Instagram – wie gewohnt mit einer Prise Humor. "Es ist mein Geburtstag, und ratet mal, was ich bekommen habe", schrieb er zu den Hochzeitsfotos, die ihn und Lindsay strahlend zeigen. Ariel zeigte sich überglücklich für das frisch verheiratete Paar. In dem Interview schwärmte sie von der besonderen Hochzeit und betonte, dass Lindsay schon lange ein Teil ihrer Gruppe sei: "Eric und Lindsay sind einfach großartig. Sie ist so wundervoll und gehört für mich schon lange zu unserer Familie dazu. Ich freue mich so sehr für die beiden, weil sie perfekt zusammenpassen."

Eric, der als Cameron Tucker in "Modern Family" zum Publikumsliebling wurde, hatte bereits im Juli angedeutet, dass sie ihr neues Zuhause auch als Hochzeitslocation nutzen würden. Nach ihrer Verlobung im Jahr 2021 bauten die beiden die gemeinsame Bleibe Stück für Stück auf – ein Symbol für ihren Neuanfang als Paar. Ariel, die elf Jahre lang an Erics Seite in der Kultserie spielte, betont immer wieder, wie sehr sie die freundschaftliche Dynamik des Casts schätzt. Noch heute ist die Gruppe eng verbunden – und so kam die Überraschung über die Nachricht der Hochzeit in ihrem "Modern Family"-Chat umso herzlicher an.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariel Winter, US-Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Eric Stonestreet und Lindsay Schweitzer im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Amanda Edwards/Getty Images Serien-Cast beim FYC Event für "Modern Family"