Pause: "Sturm der Liebe"-Fans müssen im Dezember stark sein

Die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" verabschiedet sich kurz vor Weihnachten in eine Winterpause. Die letzte Folge vor der Unterbrechung wird am 19. Dezember ausgestrahlt, bevor der Sendeplatz der Soap durch Feiertagsprogramme, Spielfilme und Live-Sportereignisse wie die Vierschanzentournee ersetzt wird. Doch Fans der Serie können aufatmen: Wie der Sender bestätigt, kehrt "Sturm der Liebe" bereits am 12. Januar 2026 zurück. Besonders die aktuelle Handlung rund um die Suche nach dem Vater von "Olivia" und "Elias" und die spannenden Entwicklungen zwischen "Fanny", "Kilian" und "Larissa" sorgen dafür, dass das Ende der aktuellen Folgen mit einem echten Knall erwartet wird.

Die geplante Pause ist keine Premiere für die beliebten Nachmittagsserien der ARD. Bereits in den letzten Jahren hat der Sender die Weihnachtszeit für eine Unterbrechung genutzt, unter anderem um mehr Raum für Special-Programme und den Wintersport zu schaffen. Ein zusätzlicher Vorteil: Hinter den Kulissen erhalten Autoren und Produktionsmitglieder Zeit, um zukünftige Drehbücher auszuarbeiten und Szenen sorgfältiger vorzubereiten. Auch die Kosten spielen eine Rolle, da durch reduzierte Episodenzahlen das Budget entlastet wird. Die Pause kommt allerdings nicht bei allen Fans gut an, die traditionell den Alltag mit ihren Lieblingscharakteren verbringen. Wer nicht warten möchte, kann in der Zwischenzeit auf ältere Episoden in der ARD-Mediathek zurückgreifen.

Aufmerksame Zuschauer werden in der Comeback-Woche der Serie mit der Rückkehr einer bekannten Figur belohnt. Es bleibt spannend, ob sie ähnliche Wellen schlagen wird wie Sophia Wagner, deren Wiederauftauchen in der aktuellen Staffel bereits für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hat. Die intrigante Geschäftsfrau, die den Fürstenhof einst durch schillernde Machenschaften in Atem hielt, wird auch in den kommenden Episoden für Chaos sorgen. Mit emotionalen Geschichten und unverhofften Wendungen dürfte "Sturm der Liebe" nach der kurzen Auszeit also wieder nahtlos an den geliebten Schwung anknüpfen. Fans können sich auf einen ereignisreichen Start ins neue Jahr freuen.

Anzeige Anzeige

ARD/Christof Arnold Krista Birkner am Set von "Sturm der Liebe"

Anzeige Anzeige

© ARD/Ann Paur Der Fürstenhof aus "Sturm der Liebe"

Anzeige Anzeige

ARD/WDR/Thomas Neumeier Werner Saalfeld (Dirk Galuba) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) von "Sturm der Liebe"

Anzeige