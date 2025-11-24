Cathy Hummels mischt Fürstenhof bei "Sturm der Liebe" auf

Cathy Hummels (37) sorgt jetzt bei Sturm der Liebe für frischen Wirbel: Die Moderatorin stattet dem Fürstenhof nun einen Besuch ab und bringt damit Bewegung in die beliebte ARD-Telenovela. Während die Gäste sie begeistert empfangen und Werner Saalfeld sofort ihrem Charme verfällt, betrachtet Christoph Saalfeld den Trubel mit deutlich kritischeren Augen. Laut Bild will der Unternehmer genau beobachten, welche Folgen Cathys Anwesenheit für das Familienhotel haben könnte. Die neuen Episoden der Serie laufen vom 24. bis 28. November wie gewohnt um 15:10 Uhr im Ersten sowie in der ARD-Mediathek.

Parallel zu Cathys Gastauftritt geht es auch bei den Hauptfiguren der Telenovela turbulent zu, wie Bild berichtet. Larissa, gespielt von Anna Karolin Berger, findet ausgerechnet bei einem einfachen Möbelkauf mit ihrem Bekannten Kilian, alias Anthony Paul, überraschend neue Nähe. Währenddessen wird Elias, dargestellt von Orlando Lenzen, mit der Rückkehr seiner Schwester Olivia, Soraya Bouabsa, konfrontiert. Für Olivia selbst öffnet sich eine spannende Chance, als ihr die freie Stelle der Hausdame am "Fürstenhof" angeboten wird. Ob sie diesen Schritt wagt, bleibt bis zuletzt offen.

Abseits der Telenovela ist Cathy Hummels als Social-Media-Star und TV-Gesicht längst etabliert und pendelt regelmäßig zwischen Moderationen, Events und eigenen Projekten. Wie viel Energie sie in ihre Auftritte steckt, zeigte zuletzt ihr Wiesn-Marathon, bei dem sie für verschiedene Sender nahezu täglich im Einsatz war – inklusive einer Aktion auf dem Kettenkarussell, nach der ihr die Anstrengung deutlich anzumerken war. Dass sie nun dem Fürstenhof einen Kurzbesuch abstattet, dürfte ihre Follower und Fans der Serie besonders freuen.

IMAGO / Eventpress Cathy Hummels, Februar 2025

ARD/Christof Arnold Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel King bei "Sturm der Liebe"

Getty Images Cathy Hummels, Unternehmerin