Neuzugang bei "Sturm der Liebe": Er sorgt ab 2026 für Wirbel

Frederik Bott wird im kommenden Jahr in der Erfolgs-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen sein und gibt sein Debüt als neuer Förster Marlon Ständler. Ab Folge 4533, die voraussichtlich am 30. Januar ausgestrahlt wird, sorgt er laut Bavaria Film in Bichlheim für frischen Wind. Bereits an seinem ersten Arbeitstag im Wald gerät er mit der engagierten Pflanzenschützerin Fanny Schätzl, gespielt von Johanna Graen, aneinander, was jedoch erst der Anfang einer spannenden Entwicklung ist.

Während Marlon sofort großes Interesse an Fanny zeigt, wirkt er auf Fanny zunächst unsympathisch. Doch ihre gemeinsame Leidenschaft für die Natur bringt sie immer wieder zusammen, und es scheint, als könnte sich zwischen den beiden eine Liebesgeschichte anbahnen. Schauspieler Frederik, der bereits in "Die Bestatterin" zu sehen war, freut sich auf die Rolle des Naturexperten: "Marlon sagt, was er denkt, und trägt sein Herz auf der Zunge – diese Direktheit und Ehrlichkeit sind genau das, was ich an der Rolle so schätze", erklärte der Schauspieler.

Doch Frederik ist nicht die einzige Überraschung, die "Sturm der Liebe"-Fans erwartet. Wie Bavaria Film laut Bild bestätigte, kehrt Krista Birkner ab Mitte Januar als Sophia Wagner zurück. Sie hat Markus Schwarzbach, gespielt von Timo Ben Schöfer, dessen Anteile am Fürstenhof abgekauft und bringt damit die übrigen Anteilseigner in Wallung. Mit Frederik und Krista verspricht sich die Produktion einen belebenden Neustart, der alte Fans begeistert und neue Zuschauer anlockt.

ARD/WDR/Thomas Neumeier Werner Saalfeld (Dirk Galuba) und Alfons Sonnbichler (Sepp Schauer) von "Sturm der Liebe"

ARD Degeto/SWR/Daniel Schmid Frederik Bott zum Drehstart ARD-Degeto-Krimikomödie "Der Tod zahlt alle Schulden"

ARD/Christof Arnold Krista Birkner am Set von "Sturm der Liebe"

