So emotional war Erich Altenkopfs "Sturm der Liebe"-Aus

Nach 16 Jahren sagt Erich Altenkopf (56) der Rolle des Dr. Michael Niederbühl und der ARD-Telenovela Sturm der Liebe Lebewohl. In der Jubiläumsfolge, die am 19. November ausgestrahlt wurde und gleichzeitig die 4500. Episode markierte, nahm der Schauspieler emotional Abschied. Erich verabschiedete sich mit einem besonderen Geschenk: Er präsentierte den Song "Unsere Liebe", den er selbst komponiert hat. "Eigentlich ist der Song mein Abschiedsgeschenk für alle 'Sturm der Liebe'-Fans", sagte er im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte. Mit dem Titel möchte er nicht nur den Figuren der Serie, sondern auch den treuen Zuschauern danken, die ihm über die Jahre hinweg zur Seite standen.

Die Idee zu dem Song entstand, als Erich erfuhr, dass seine Reise am Fürstenhof enden würde. "Ich habe mich instinktiv an mein Klavier gesetzt und meine Emotionen zum Ausdruck gebracht", verriet er. Die Inspiration holte er sich aus seinem eigenen Leben – genauer gesagt von seiner Frau Lilian Klebow. "Meine geliebte Frau ist meine wahre Liebe und hat mich zu dem Song inspiriert", erklärte der Schauspieler. Lilian, selbst Schauspielerin und bekannt aus der Serie "SOKO Donau", zeigte sich tief bewegt und brach in Tränen aus, als sie den Titel zum ersten Mal hörte. Parallel zur Folge wurde ein Musikvideo veröffentlicht, das persönliche Einblicke in das Leben des Schauspielerehepaares gewährt. Und für die Fans gibt es noch mehr Gründe zur Freude: Erich plant ein ganzes Album, wie er im Gespräch andeutete.

Erich Altenkopf und Lilian Klebow sind seit 2011 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Die beiden pflegen eine innige Beziehung, die nicht nur privat, sondern auch künstlerisch Früchte trägt. Laut Erich stand Lilian ihm bei diesem besonderen Projekt nicht nur emotional zur Seite, sondern diente auch als kreative Muse. Der Abschied von "Sturm der Liebe" war somit nicht nur ein beruflicher, sondern auch ein persönlicher Meilenstein für den Schauspieler. Mit seinem Lied hinterlässt er einen bleibenden Eindruck – eine musikalische Liebeserklärung an die treuen Zuschauer und an seine Familie zugleich.

Anzeige Anzeige

Imago Erich Altenkopf bei "Dancing Stars" 2023 im ORF Zentrum

Anzeige Anzeige

Imago Lilian Klebow und Erich Altenkopf mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Imago Erich Altenkopf, 2015