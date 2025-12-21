Emotional: Sarah Jessica Parker erinnert an Diane Keaton (†)

Sarah Jessica Parker (60) hat in einer CNN-Sondersendung über eine Schlüsselszene mit Diane Keaton (†79) aus dem Film "Die Familie Stone" gesprochen und dabei tiefe Einblicke in ihre gemeinsame Arbeit gegeben. Die Schauspielerin erinnerte sich an den Dreh des finalen, emotionsgeladenen Moments, in dem ihre Figur Meredith der Familie Geschenke macht, um Frieden zu schließen. "Theoretisch war es beängstigend", sagte Sarah über den Tag am Set. Sie drehte damals mit Diane in einem Haus voller Filmfamilie, mit Regisseur Thomas Bezucha im Rücken und Kolleginnen und Kollegen wie Dermot Mulroney (62) an ihrer Seite – und spürte dennoch, wie groß die Aufgabe war.

Im CNN-Special schilderte Sarah, wie sich die Szene wie ein Duell anfühlte: "Ich hatte das Gefühl, [Diane] war eine echte Gegnerin, als wären wir im richtigen Schwertkampf", erzählte sie. Sie habe dabei zugleich stark sein müssen und dennoch nicht "gewinnen" dürfen, weil die Dynamik zwischen Meredith und der matriarchalen Sybil genau dieses Ungleichgewicht brauche. Der Film von 2005 erzählt vom letzten großen Weihnachtsfest der Stones, in dem Diane als Sybil offenbart, dass ihr Brustkrebs metastasiert ist. Sarah erklärte, sie habe am Set vor allem eines gelernt: zuhören. "Wirklich nur Diane zuzuhören und zu reagieren, dem Stoff entsprechend, war mein bester Ansatz, und ich liebte es", sagte sie. Der Regisseur hatte erst vor Kurzem außerdem verraten, dass er an einer Fortsetzung arbeitet und die Besetzung und Dianes Vermächtnis "ehren" wolle, wie er sagte.

Besonders lebendig blieb Sarah die private Seite von Diane im Gedächtnis. Die Oscarpreisträgerin habe ihren Kollegen direkt sehr persönliche Fragen gestellt – "typischerweise nicht Fragen, die man sonst jemandem stellt", berichtete die Sex and the City-Darstellerin bei CNN. Es ging um alles, "von Geld bis zu wirklich lustigen, provokanten" Themen, und oft fühlte sich Sarah "gezwungen, unfreiwillig zu antworten". Hinter der Direktheit steckte, so ihre Erklärung, reines Interesse an Menschen und ihren Eigenheiten. Und eine kleine Alltagsanekdote hob sie sich zum Schluss auf: Diane habe als Erste Eiswürfel in Pinot Noir getan. "Jetzt stellen alle ihren Pinot in den Kühlschrank. Wie so oft wusste sie es einfach früher", sagte Sarah. Diane starb am 11. Oktober an einer Lungenentzündung.

Getty Images Diane Keaton und Sarah Jessica Parker in New York, April 2007

Getty Images Sarah Jessica Parker und Diane Keaton bei der Weltpremiere von "The Family Stone" in Westwood, 2005

