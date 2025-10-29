Sarah Jessica Parker feiert Sohn James mit süßem Video

Sarah Jessica Parker (60) hat einen besonderen Anlass zu feiern: den Geburtstag ihres ältesten Sohnes James (23) Wilkie. Auf Instagram teilte sie dafür ein emotionales Video, das einen Schnappschuss der beiden zeigt, untermalt von James Taylors "Sweet Baby James." Gegen Ende des Clips hört man die Schauspielerin liebevoll sagen: "Happy Birthday, Sweet Baby James". In ihrer Bildunterschrift wünschte sie ihrem Sohn ein fantastisches Jahr voller Abenteuer und betonte: "Wir lieben dich so." James feierte am Dienstag, den 28. Oktober, seinen 23. Geburtstag.

Bereits im Juni dieses Jahres hatte James einen Meilenstein erreicht, als er sein Studium an der Brown University abschloss und sich nun in die Fußstapfen seiner berühmten Eltern wagt. Vor Kurzem stand er mit seinem Vater Matthew Broderick (63) für eine Folge der Serie "Elsbeth" vor der Kamera. Matthew teilte bei E! News begeistert mit: "Er war nervös, dann gelöst." Die Dreharbeiten verbrachte das Duo nicht nur professionell, sondern auch entspannt mit ausgiebigen Gesprächen am Catering-Tisch.

Abseits der Kamera bleibt die Familie eng verbunden. Sarah ist seit 1997 mit Matthew verheiratet, die beiden haben neben James die Zwillingstöchter Tabitha (16) und Marion (16). Während James die Schauspielerei ausprobiert, halten sich seine Schwestern lieber aus dem Rampenlicht. Zuhause geht es dennoch harmonisch zu: Die Zwillinge sind, so der Schauspieler gegenüber Hello!, unzertrennlich, suchen aber bewusst ihr eigenes Umfeld. Sarah wiederum betont in Interviews, dass ihre Kinder ihren eigenen Weg finden sollen – Hauptsache, er ist erfüllend, macht sie stark und lässt sie am Ende auf eigenen Beinen stehen.

IMAGO / Future Image Sarah Jessica Parker in "And Just Like That"

Instagram / sarahjessicaparker Sarah Jessica Parkers Geburtstagsgruß an ihren Sohn über Instagram

Instagram / jwbr0derick James Wilkie und sein Vater Matthew Broderick