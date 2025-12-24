Zendaya und Tom Holland genießen Vorweihnachtszeit in London

Zendaya Coleman (29) und Tom Holland (29) verbringen die Feiertage in London – und setzen dabei auf bodenständige Momente statt Glitzer-Programm. Am Wochenende sahen die Verlobten im Curve Theatre in Leicester das Musical "The Sound of Music", bevor sie nicht in ein Edel-Lokal einkehrten, sondern in der bescheidenen Everest Lounge in Market Harborough Curry bestellten. Am Montag stand ein Familienausflug mit Toms Eltern Dominic und Nikki sowie seinen Brüdern Sam, Harry und Paddy auf dem Plan: Gemeinsam besuchten sie "The Traitors: Live Experience" in London. Später wurden die beiden mit ihren Hunden bei einem Spaziergang durch den Richmond Park gesichtet, so Daily Mail.

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem der Restaurantbesuch. In der BBC schilderte Besitzer Pradip Karanjit, sein Team sei bei der Ankunft der Stars "in Panikmodus" geraten, habe aber durchgehend professionell gearbeitet. Auf Instagram schwärmte er: "Was für eine Ehre für Market Harborough!" und bedankte sich bei seinem Team für den großen Abend. Auch das Theater zeigte sich begeistert: Ein Sprecher des Curve bestätigte, dass es bereits Toms zweiter Besuch sei. Bei "The Traitors: Live Experience" tauchte das Paar mit Toms Familie und Freundeskreis auf. Rund wurde die London-Runde mit einem entspannten Gassi-Run durch den Richmond Park, wo Zendaya im Trenchcoat und Schal, Tom in Mütze und wattierter Jacke unterwegs war.

Abseits des Trubels pflegen die beiden eine erstaunlich normale Routine. Sie leben in Richmond und sind auch privat oft im Kreis von Familie und engen Freunden zu sehen. Zendaya und Tom zeigen sich dabei gern nahbar: Vor wenigen Wochen nahmen sie sich Zeit für einen jungen Fan und schenkten ihm gemeinsame Stunden am Set – ein stiller Hinweis darauf, dass ihnen Begegnungen wichtiger sind als der große Auftritt. Wer die beiden abseits des roten Teppichs trifft, erlebt sie oft als Team: Sie teilen Alltagswege, unterstützen einander bei Familienmomenten und finden zwischen Theater, Hunden und Hausmannskost offenbar genau das, was die Feiertage ausmacht.

Twitter / TracyBorman Zendaya und Tom Holland vor dem Hampton Court Palast

Getty Images Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

Getty Images Zendaya und Tom Holland, 2021