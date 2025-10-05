Diesen Job möchte Storm Reid bei Zendayas Hochzeit bekommen

Zendaya (29) und Tom Holland (29) planen langsam ihre Hochzeit – und eine ehemalige Weggefährtin aus der Serie Euphoria zeigt sich begeistert. Storm Reid (22), die in den ersten beiden Staffeln der HBO-Produktion Zendayas jüngere Schwester spielte, verriet kürzlich bei den Step Up Inspiration Awards am 26. September in Los Angeles, wie sehr sie sich für die Schauspielerin freut. "Ich will Blumenmädchen sein", erklärte sie gegenüber E! News. "Ich möchte unbedingt Teil der Hochzeit sein. Wann immer das sein wird, Zendaya verdient alles Glück dieser Welt." Wann genau der große Tag des Promipaares stattfinden wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Storm sprach nicht nur über die bevorstehende Hochzeit, sondern auch über ihre besondere Beziehung zu Zendaya. Für sie ist die Dune-Darstellerin nicht nur eine Kollegin, sondern eine lebenslange Inspiration. "Wenn ich jemanden als meinen Mentor bezeichnen müsste, wäre es sie", erklärte Storm. Sie bewundere nicht nur Zendayas großen Erfolg, sondern vor allem die Art, wie sie sich souverän und authentisch durchs Leben bewegt. "Sie ist immer sie selbst, und das inspiriert mich, genauso zu sein", fügte Storm hinzu. Auch ihre Freundschaft beschreibt sie als eng und wertvoll: "Sie kümmert sich wirklich um mich als Mensch, nicht nur um unsere Figuren Rue und Gia", betonte Storm.

Dass Storm in der finalen Staffel von "Euphoria" nicht mehr dabei sein wird, hat sie bereits in einem früheren Interview bestätigt. Neben ihrem Studium ist die Schauspielerin in verschiedene Projekte eingebunden und kann die Dreharbeiten daher nicht übernehmen. Der Serie und ihren Co-Stars fühlt sie sich jedoch weiterhin verbunden. Die Rolle der Gia war für Storm offenbar mehr als nur ein Job – und auch abseits der Kameras betrachtet sie Zendaya nicht nur als Freundin, sondern als eine Art große Schwester. Mit dieser besonderen Verbindung scheint es gut möglich, dass sich zumindest ein Wunsch von Storm bald erfüllt: bei Zendayas großem Tag dabei zu sein.

Getty Images Zendaya Coleman und Storm Reid bei der Premiere von "Euphoria" im Juni 2019

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

Getty Images Storm Reid, Schauspielerin