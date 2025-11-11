Claire Danes und Hugh Dancy strahlen verliebt auf Premiere

Claire Danes (46) und Hugh Dancy (50) genossen einen seltenen Abend zu zweit auf dem roten Teppich und zeigten sich flirtend auf der Premiere der Netflix-Miniserie "The Beast in Me" in New York City. Die Schauspielerin, die in der Serie die Autorin Aggie Wiggs spielt, wurde in einem atemberaubenden, scharlachroten, bodenlangen Kleid gesichtet, während Hugh in einem grauen Anzug erschien. Die Veranstaltung fand laut Daily Mail im eleganten Plaza Hotel statt, wo das Paar für die Kameras posierte und sich sichtlich glücklich zeigte.

Mit ihnen feierten auch Kollegen wie Natalie Morales (40), Matthew Rhys (51), Brittany Snow (39) und Sasha Sloan den großen Abend. Die Serie "The Beast in Me" erzählt die Geschichte der Autorin Aggie Wiggs, die nach dem Tod ihres jungen Sohnes zurückgezogen lebt, bis der neue Nachbar Nile Jarvis zu einer unerwarteten Inspiration wird. Alle acht Folgen erscheinen am 13. November 2025 bei Netflix.

Claire, die mit Serien wie "Homeland" berühmt wurde, und Hugh, bekannt aus Formaten wie "Hannibal", sind seit 16 Jahren verheiratet. Das Paar lernte sich 2007 am Set des Films "Spuren eines Lebens" kennen und heiratete zwei Jahre später. Gemeinsam haben sie drei Kinder, halten ihr Familienleben aber weitestgehend privat. Ihr jüngster Auftritt auf dem roten Teppich zeigt, dass die Liebe zwischen ihnen auch nach all den Jahren ungebrochen ist.

Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy bei der New-York-Premiere von "The Beast In Me"

Getty Images Brittany Snow, Oktober 2024

Getty Images Claire Danes und Hugh Dancy bei den 72. Tony Awards in New York City