Sommerhaus-Jenny gesteht: Beziehung mit Marvin ist toxisch

In der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars entfachte der ein oder andere Beziehungsstreit. Beim Drama ganz vorne mit dabei: Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen. Nicht nur einmal knallte es heftig zwischen den beiden Aachenern – was Moderatorin Frauke Ludowig (61) beim großen Wiedersehen thematisiert. Sie spricht das Paar darauf an, dass einige Zuschauer ihre Beziehung als "toxisch empfinden" – eine Einschätzung, die Jenny nicht bestreiten kann. "Ja, die ist auch ein bisschen toxisch, definitiv", gesteht sie.

Ihre eigene Einschätzung erläutert Jenny auch weiter: "Ich bin ein Mensch, ich will alles immer sofort klären, während Marvin dann erst mal wegrennt und beleidigt ist." "Und dann kommst du und entschuldigst dich für etwas, was er eigentlich getan hat?", fragte Frauke daraufhin. "Ja, ich will einfach, dass wir wieder Frieden haben. Und das ist auch toxisch. Zu 100 Prozent. Ich habe aber gelernt, das nicht mehr zu machen, während Marvin gelernt hat, das auch nicht mehr zu machen", betont die Reality-TV-Darstellerin, dass sie und Marvin an ihrer Beziehung arbeiten. "Da gibt es nicht nur den, der die Fehler macht oder nur die, die die Fehler macht. Das ist ein Geben und Nehmen. Beide machen Fehler", zeigt sich Jennifer reflektiert.

Auch wenn es im Sommerhaus nicht so wirkte, scheint das TV-Drama die Beziehung der Are You The One – Reality Stars in Love-Stars nicht geschwächt, sondern gefestigt zu haben. "Durchs Sommerhaus sind wir stärker geworden. Natürlich kommen da Sachen hoch und es werden Fragen gestellt, die im Alltag nicht gestellt werden. Damit muss man sich erst mal auseinandersetzen. Aber ich finde, wir sind durchs Sommerhaus noch mehr zusammengewachsen", betonte Jennifer bereits im Promiflash-Interview.

Imago Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart bei Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2025

Imago Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart beim Box-Event The Ultimate HYPE in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen