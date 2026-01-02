Laura Blond macht sich über zwei Temptation-Männer lustig

Laura Maria Lettgen (30), besser bekannt als Laura Blond, hat auf Instagram mal wieder ordentlich ausgeteilt. In einem kurzen Clip macht sich die Social-Media-Bekanntheit über zwei Mitstreiter aus der aktuellen Staffel von Temptation Island VIP lustig. Darin imitiert sie ein weinendes Baby und schreibt provokant: "Wenn auf einmal die maskulinsten und potentesten 'Männer', die noch nie einer Frau einen Funken Respekt gezeigt haben, öffentlich rumheulen, weil die Temptation-Island-Seite so 'gemein' ist." Zwar nennt Laura keine Namen, doch für viele ist klar, dass sie Aleksandar Petrovic (34) und Marwin Klute (28) meint.

Mit ihrem Seitenhieb knüpft Laura an eine Diskussion an, die seit Wochen rund um die aktuelle Staffel von "Temptation Island VIP" hochkocht. Aleks bezeichnet sich selbst gerne als "maskulinen Mann" und Marwin prahlte in der Show immer wieder mit seiner angeblichen Potenz und Libido – so penetrant, dass sich zahlreiche Zuschauer im Netz darüber lustig machten. Gleichzeitig beklagen Aleks und Marwin seit der Ausstrahlung öffentlich, die Staffel sei unfair geschnitten und insgesamt "männerfeindlich". Besonders die Social-Media-Auftritte der Sendung stehen bei ihnen in der Kritik: Die Produktion und die Instagram-Seite der Show würden es angeblich darauf anlegen, die Männer in diesem Jahr gezielt schlecht aussehen zu lassen. Genau dieses "Rumheulen", wie Laura es nennt, nimmt sie sich nun zur Vorlage für ihre Parodie.

Die Debatte über Fairness, Tonfall und Inszenierung in den sozialen Medien hat die Fanlager gespalten und sorgt dafür, dass Kommentare unter den Beiträgen regelmäßig explodieren. Laura greift mit ihrem augenzwinkernden Video genau diese Bruchstelle auf. Aleks und Marwin wiederum kultivieren seit Jahren eine sehr direkte Ansprache ihrer Community und reagieren prompt, wenn sie sich missverstanden oder einseitig dargestellt fühlen.

