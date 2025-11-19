Darauf freut sich Rebecca Mir bei "Exclusiv" am allermeisten

Nach 13 Jahren bei der ProSieben-Sendung "taff" startet Rebecca Mir (33) nun in ein neues Abenteuer: Ab kommendem Jahr wird sie Moderatorin bei RTL "Exclusiv". Bei den Glamour "Women of the Year"-Awards sprach sie mit Promiflash über ihren neuen Job – und verriet, auf welche Momente sie sich besonders freut. "Ich glaube tatsächlich, die ganze Promiwelt – da einzutauchen, Interviews zu führen. Wer weiß, vielleicht mit dem ein oder anderen Star, den ich schon kenne, ein Gespräch zu führen und ihm auf den Zahn zu fühlen", offenbarte sie schmunzelnd.

Gleichzeitig ordnete Rebecca vor Ort noch einmal ihren Abschied von "taff" ein. "Ich war dort eine sehr, sehr lange Zeit, das war ein Drittel meines Lebens", erklärte sie und fügte hinzu: "Irgendwann habe ich einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe: Vielleicht entschließe ich mich jetzt dazu, mich nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln, auch ein paar neue Dinge auszuprobieren." Trotz des Wechsels betonte sie ihre Dankbarkeit für die "wahnsinnig schöne Zeit" und sieht den Schritt zu "Exclusiv" als Chance, in einer neuen Umgebung und mit frischen Themen neue Herausforderungen anzugehen.

Bereits vor drei Wochen wurde bekannt, dass Rebecca ab 2026 als Moderatorin bei "Exclusiv" an Bord ist. Neben Frauke Ludowig (61) und Kena Amoa wurde sie zur festen Größe der RTL-Sendung ernannt. Damals zeigte sich die 33-Jährige begeistert von der neuen Herausforderung. "'Exclusiv' ist für mich das Starmagazin schlechthin. Ich bin unglaublich stolz, Teil der RTL-Familie zu werden", schwärmte Rebecca damals. Auch Frauke freute sich auf die Zusammenarbeit. Die etablierte Moderatorin sagte: "Ich kenne sie schon lange – und sie war auch meine Wunschkandidatin, um sie für 'Exclusiv' zu gewinnen."

IMAGO / Eventpress Rebecca Mir bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025

IMAGO / Future Image Rebecca Mir bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025

RTL Rebecca Mir und Frauke Ludowig moderieren bald zusammen "Exclusiv"