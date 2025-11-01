Sailor Moon & Co.: So krass war Heidi Klums Halloween-Party

Heidi Klum (52) hat erneut bewiesen, warum sie die ungekrönte Königin der Halloween-Partys ist. Am 31. Oktober feierte die Gastgeberin das 24-jährige Jubiläum ihres legendären Events in New York City und versammelte eine beeindruckende Riege an Prominenten, die sich für den besonderen Abend in ihre ausgefallensten Kostüme warfen. Heidi selbst überraschte in einem spektakulären Medusa-Look, der mit einem schlangenartigen Schwanz, grün schimmernder Haut und einem Kopf aus gefährlich aussehenden Schlangen den Mittelpunkt der Feier bildete. Ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) ergänzte ihr Outfit perfekt, indem er als versteinerter Soldat erschien. Auch Heidis Schwager Bill Kaulitz (36) war dabei, der in einem detailgetreuen Sailor-Moon-Kostüm die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Die Gästeliste war wie jedes Jahr hochklassig und die Kostüme nicht weniger kreativ. Schauspieler und Regisseur Damian Hurley (23) verkleidete sich als Stitch aus "Lilo & Stitch" und sorgte für einige Hingucker. Die Germany's Next Topmodel-Gewinnerin von 2025, Daniela Djokic, setzte auf Verführung als sexy Geisterbraut. Das Ehepaar Rebecca Mir (33) und Massimo Sinató (44) überzeugte hingegen im Partnerlook als Morticia und Gomez Addams aus "Die Addams Family". Zu den weiteren Gästen gehörten unter anderem Olivia Attwood (34), die mit einem einfallsreichen Cowgirl-Kostüm glänzte. Die Prominenten tummelten sich in bester Stimmung auf der Halloween-Party, die einmal mehr als Highlight des Abends in der Stadt galt.

Heidis berühmte Halloween-Party hat sich über die Jahre einen legendären Status erarbeitet und zieht jedes Jahr eine bunte Mischung aus Stars und Künstlern an. Für die Veranstalterin selbst ist Halloween nicht nur eine Nacht, sondern fast schon eine Lebenseinstellung. Die Vorbereitungen für ihr jedes Jahr spektakulär neugestaltetes Kostüm sind aufwendig und erfordern Wochen der Planung. Ihr Ehemann Tom, der seit 2019 mit der GNTM-Chefjurorin verheiratet ist, steht ihr dabei stets zur Seite und begeistert sich ebenso für die Kreativität und Detailtreue der Kostüme, die Heidi Jahr für Jahr mit aufwendigen Designs übertrifft.

Getty Images Bill Kaulitz bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York, Oktober 2025

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei ihrer Hallowee-Party in New York City, Oktober 2025

Getty Images Damian Hurley bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York, Oktober 2025

Getty Images Daniela Djokic bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei Heidi Klums Halloween-Party 2025 in New York

Getty Images Olivia Attwood bei Heidi Klums 24. Halloween-Party in New York, Oktober 2025