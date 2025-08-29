So schwierig wird der Abschied von "taff" für Rebecca Mir

Rebecca Mir (33) hat nach über 13 Jahren als Moderatorin bei der ProSieben-Sendung "taff" ihren Abschied bekannt gegeben. Auf Instagram teilte die einstige GNTM-Zweitplatzierte jetzt ihre Gedanken zu diesem emotionalen Schritt mit ihren Fans. In einem ausführlichen Beitrag schrieb sie: "Dies ist einer der schwierigsten Posts, den ich jemals gemacht habe, vielleicht sogar der schwierigste." Nach mehr als 14 Jahren beim Sender wolle sie neue Wege gehen. Sie betonte, dass "taff" für sie mehr als nur eine Sendung gewesen sei, es sei ihre TV-Familie gewesen. Mit emotionalen Worten bedankte sie sich bei ihren Kollegen, der Redaktion, den Zuschauern und allen, die sie in dieser Zeit unterstützt haben.

Rebecca erinnerte sich auch an die unzähligen tollen Momente und Erfahrungen, die sie während ihrer Zeit bei "taff" sammeln durfte. Sie habe nicht nur viel gelernt, sondern auch enge Freundschaften im Team schließen können. "Ich bin stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben", schrieb sie in ihrem Posting, das mehrere Bilder aus ihrer Laufbahn bei dem Boulevardmagazin beinhaltet. Laut dem Model war der Zeitpunkt für eine Veränderung jetzt endgültig gekommen, und sie freue sich auf neue Herausforderungen und Abenteuer. Die 33-Jährige wünschte dem Team der Show viel Erfolg für die kommenden Projekte.

Die in Aachen geborene TV-Schönheit begann ihre Karriere mit der Teilnahme an der Castingshow "Germany's Next Topmodel", bevor sie sich erfolgreich als Moderatorin etablierte. Neben ihrer Arbeit bei "taff" war sie in weiteren TV-Formaten zu sehen und beeindruckte auch als Tänzerin bei Let's Dance. In den letzten Jahren sorgte sie mit ihrem Ehemann, dem Tänzer Massimo Sinató (44), für mediales Interesse, darunter durch gemeinsame Auftritte und Einblicke in ihr Privatleben. In Interviews betonte sie immer wieder, wie wichtig ihr Familie und Weiterentwicklung sind – Werte, die sie wohl auch in die nächste Phase ihrer Karriere begleiten werden.

Anzeige Anzeige

Imago Moderatorin Rebecca Mir im Juni 2025 in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebecca Mir im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir mit Massimo Sinató und ihrem Sohn in Paris