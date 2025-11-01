Vor Rebecca Mir: Bill Kaulitz kuschelt eng mit ihrem Massimo

Auf Heidi Klums (52) Crazy Pizza Party kochen nicht nur die Öfen heiß, sondern auch die Stimmung. Rebecca Mir (33), die als Gast bei dem Event dabei war, teilte auf Instagram einen humorvollen Clip, der für Aufmerksamkeit sorgte: In dem Video tanzen ihr Ehemann Massimo Sinató (44) und Sänger Bill Kaulitz (36) eng und ausgelassen miteinander. Währenddessen blickt Rebecca amüsiert in die Kamera und reagiert gespielt überrascht. Die ausgelassene Atmosphäre auf der Feier wird in diesem kurzen Moment perfekt eingefangen.

Neben dem Clip postete Rebecca auch Fotos, die weitere Eindrücke von der Party zeigen. Auf einem weiteren Bild strahlt Gastgeberin Heidi Klum in einem auffälligen roten Minikleid, während sie von Rebecca und Massimo jeweils einen Kuss auf die Wange bekommt. Ein Anblick voller Harmonie und guter Laune. Die Pizza-Party beeindruckte nicht nur mit prominenten Gästen, sondern auch mit einem außergewöhnlichen Rahmenprogramm: Pizzabäcker sorgten mit kunstvoll gewirbeltem Teig für Unterhaltung und passten perfekt zum feierlichen Motto des Abends.

Rebecca und Massimo, die ihre Beziehung oft mit humorvollen Beiträgen in Szene setzen, zeigten sich einmal mehr als eingespieltes Team. Die beiden, die seit ihrer Hochzeit im Jahr 2015 ein Paar sind, nehmen nicht nur beruflich oft an Glamour-Events teil, sondern genießen auch eine besondere Verbindung zueinander. Kennengelernt haben sich die TV-Bekanntheiten dank ihrer früheren Teilnahme bei Let's Dance. Wenig später wurden die Medienpersönlichkeiten ein Paar.

Collage: Instagram / rebeccamir, Instagram / rebeccamir Collage: Rebecca Mir, Massmio Sinató und Bill Kaulitz

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Heidi Klum und Massimo Sinató, Oktober 2025

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Oktober 2022