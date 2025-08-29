Rebecca Mir sagt Tschüss: Sie verlässt nach 13 Jahren "taff"

Rebecca Mir (33) hat ihr Aus bei der ProSieben-Sendung "taff" bekanntgegeben. Nach 13 Jahren als Moderatorin des Formats möchte sich das Model beruflich neu orientieren und neue Herausforderungen angehen. Gegenüber BILD erklärt Rebecca: "Nach über 14 Jahren bei ProSieben – davon 13 Jahre bei 'taff' – ist für mich die Zeit gekommen, neue Wege zu gehen." Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, da "taff" für sie mehr als eine Sendung gewesen sei: "Schweren Herzens höre ich bei 'taff' auf. 'taff' war für mich nicht nur eine Sendung, sondern meine TV-Familie." Laut Aussagen aus ihrem Umfeld habe ihr Abschied rein private Gründe und sei in bestem Einvernehmen mit dem Sender erfolgt.

Rebecca begann ihre Karriere im Rampenlicht 2011 als Teilnehmerin bei Germany’s Next Topmodel, bei der sie den zweiten Platz belegte. Schnell avancierte sie zu einem der prägenden Gesichter der TV-Landschaft und feierte Erfolge nicht nur als Moderatorin, sondern auch als Model und Schauspielerin. Ihre freundliche und professionelle Art machte sie zu einem Publikumsliebling bei "taff". Abseits des Studios war sie unter anderem in der Serie In aller Freundschaft sowie bei TV-Shows wie Grill den Henssler zu sehen und bewies dabei ihre Vielseitigkeit. Von der anstehenden beruflichen Veränderung erhofft sich die Moderatorin weiteren Raum für persönliche Entwicklung und neue Projekte.

Die Sendung Let's Dance hatte im Jahr 2012 sogar Rebeccas privates Glück gekrönt: Dort traf sie auf den Tänzer Massimo Sinató (44). Das Paar heiratete im Jahr 2015 und lebt seitdem mit seinem gemeinsamen Sohn in der Nähe von Mannheim. Obwohl ihre Karriere stets glänzend verlief, betonte die Moderatorin mehrfach, wie wichtig ihr ihre Familie ist. Die enge Verbindung zu ihrem Mann und ihrem Sohn bleibt auch während dieser beruflichen Veränderung der sichere Anker in ihrem Leben.

Getty Images Rebecca Mir im Mai 2023

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Januar 2018 in Berlin

Instagram / rebeccamir Massimo Sinató und Rebecca Mir mit ihrem Kind, April 2025