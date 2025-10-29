Rebecca Mir landet diesen Mega-Job nach dem "taff"-Abschied

Rebecca Mir (33) hat nach ihrem Ausstieg bei "taff" ihre nächste große Herausforderung gefunden: Ab 2026 wird sie regelmäßig das RTL-Starmagazin "Exclusiv" moderieren. Wie der Sender bestätigte, wird sie neben Frauke Ludowig (61) und Kena Amoa einen festen Platz im Team der Sendung einnehmen. Bereits im August hatte Rebecca angekündigt, "taff" nach 13 Jahren auf eigenen Wunsch zu verlassen. Nun freut sich die Moderatorin auf ihren neuen Job: "'Exclusiv' ist für mich das Starmagazin schlechthin. Ich bin unglaublich stolz, Teil der RTL-Familie zu werden", erklärte sie.

Rebecca war 2011 durch ihre Teilnahme bei Germany’s Next Topmodel bekannt geworden, wo sie den zweiten Platz belegte. Seitdem hat sie eine eindrucksvolle Karriere hingelegt, die sie als Model und Moderatorin zu einer festen Größe im deutschen Showbusiness gemacht hat. Zusätzlich zu ihrer neuen Rolle in "Exclusiv" wird sie ihrer Modelkarriere treu bleiben, was sie weiterhin international gefragt macht. Frauke Ludowig freut sich ebenfalls, dass sie in Rebecca bald eine Kollegin dazugewinnen darf: "Ich freue mich sehr, Rebecca Mir als neue Kollegin bei 'Exclusiv' begrüßen zu dürfen. Ich kenne sie schon lange – und sie war auch meine Wunschkandidatin, um sie für 'Exclusiv' zu gewinnen."

Privat befindet sich das Model ebenfalls in einer spannenden Lebensphase. Erst kürzlich sprach Rebecca darüber, wie sie zwischen den internationalen Fashion Weeks und ihrem Alltag als Mutter pendelt. Trotz ihres vollen Terminkalenders scheint die Moderatorin gut organisiert und glücklich zu sein. In Hamburg zeigte sie sich auf einer Gala gut gelaunt und sprach über ihre aktuellen Projekte. Mit ihrer neuen Aufgabe bei "Exclusiv" dürfte sie ihrem Publikum nun noch präsenter werden und ihr ohnehin schon breites Portfolio als Moderatorin weiter ausbauen.

RTL Rebecca Mir und Frauke Ludowig moderieren bald zusammen "Exclusiv"

Getty Images Rebecca Mir im September 2024 in Paris

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató, Ehepaar