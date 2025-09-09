Ashley Tisdale schmeißt Streichelzoo-Party für ihre Tochter

Wenn Ashley Tisdale (40) Partys schmeißt, dann aber auch im großen Stil. Am Wochenende feierte die Schauspielerin den ersten Geburtstag ihrer Tochter Emerson. Auf Instagram gab die stolze Mama einige Einblicke in die niedlichen Feierlichkeiten bei bestem Wetter. Ein ganz besonderes Highlight der Party war ein Streichelzoo, der wohl nicht nur Emerson, sondern auch ihre Gäste zum Lächeln brachte. Zudem gab es einen liebevoll gestalteten Schmetterlingskuchen. "Emerson wird eins", schrieb Ashley zu den zauberhaften Fotos.

Die Feierlichkeiten begannen schon am Vortag, als Ashley ihrer zweiten Tochter eine rührende Nachricht auf Social Media widmete. "Emerson Clover, wie kannst du schon ein Jahr alt sein? Du bist das glücklichste Baby, du kamst lächelnd zur Welt und hast nie aufgehört. Du vervollständigst unsere Familie und ich bin so dankbar, ein weiteres wunderschönes Mädchen zu haben", schwärmte die High School Musical-Bekanntheit über ihren kleinen Schatz. Neben Emerson hat sie noch Tochter Jupiter, die im Jahr 2021 geboren wurde.

Ashley ist bereits seit über zehn Jahren mit dem Vater ihrer beiden Töchter, Christopher French (43), glücklich. 2014 gab sie dem Sänger in einer kleinen, intimen Zeremonie in Santa Barbara das Jawort. "Wie kann das schon 11 Jahre her sein?! Alles Gute zum Jahrestag, meine Liebe. Die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, die Liebe meines Lebens!", freute sich die 40-Jährige an ihrem elften Hochzeitstag zu einem romantischen Foto ihrer Vermählung.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihren Töchtern Jupiter und Emerson

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale und Christopher French feiern ihren 10. Hochzeitstag