Ashley Tisdale ändert endlich ihren Namen auf Instagram

Ashley Tisdale (40), bekannt aus der High School Musical-Reihe, hat eine überraschende Entscheidung getroffen: Die Schauspielerin hat ihren Namen öffentlich geändert und wird nun unter dem Namen Ashley French auftreten. Das gab Ashley auf Instagram bekannt und erklärte, dass sie sich endlich entschlossen habe, den Nachnamen ihres Mannes Christopher French (43) auch öffentlich anzunehmen. Die beiden sind seit 2014 verheiratet, und Ashley trug den Namen privat bereits mehrere Jahre. Ihr neuer Instagram-Name lautet nun @AshleyTisdaleFrench.

In einem Video auf Instagram erklärte die Schauspielerin ihre Beweggründe: "Ich war zu Hause schon so lange Ashley French, aber öffentlich war ich immer noch Ashley Tisdale, weil das jeder so kennt." Mit ihrer Namensänderung wolle sie zeigen, wer sie wirklich ist und nicht mehr nur durch ihren Promi-Status oder frühere Rollen definiert werden. Passend dazu hat sie auch ihre eigene Website "By Ashley French" gestartet, auf der sie ihre Erlebnisse als Mutter und die Herausforderungen ihres Lebens in den Vierzigern teilt. Die Plattform soll ein Rückzugsort sein, abseits der lauten Welt der sozialen Medien.

Ashleys Entscheidung und ihr neues Projekt reflektieren die Veränderungen, die in ihrem Leben stattgefunden haben. Seit der Geburt ihrer Kinder, Jupiter und Emerson, hat sie eine neue Perspektive auf das Leben gewonnen. Ihre 2020 gegründete Wellness-Marke Frenshe spiegelt diesen Fokus auf Ruhe und einfache Freuden wider. Mit der Website möchte sie laut eigener Aussage "einen ruhigen Ort im Internet schaffen", an dem Themen wie Wohlbefinden, Stil und Familie im Fokus stehen. Ihre Beziehung zu Christopher French, einem erfolgreichen Musiker, wurde stets als harmonisch beschrieben, und auch in Interviews teilte sie immer wieder Einblicke in ihr privates Glück.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin

Getty Images Ashley Tisdale und Christopher French, Dezember 2023

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.