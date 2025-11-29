Ashley Tisdales Wunderheilung: Endlich schmerzfrei leben

Ashley Tisdale (40) hat über ihren jahrelangen Kampf mit der schmerzhaften Kiefergelenkerkrankung TMJ gesprochen und dabei eine effektive Behandlungsmethode vorgestellt. Die Schauspielerin, die vor allem durch High School Musical bekannt wurde, berichtete, dass ihre Beschwerden in einer besonders arbeitsreichen Zeit begannen und von ständigen Verspannungen ihres Kiefers begleitet wurden. "Mein ganzes Gesicht war müde", erzählte sie dem Magazin OK!. Trotz verschiedener Versuche wie Schienen, Massagen, Akupunktur und Injektionen fand sie keine dauerhafte Linderung. Schließlich stieß sie auf die Emface-TMJ-Therapie, die sie bei Dr. Jason Diamond in Los Angeles ausprobierte – mit durchschlagendem Erfolg.

Ashley erklärte, dass die Emface-Methode, die kürzlich von der FDA zugelassen wurde, eine schmerzfreie und nicht-invasive Behandlung ist. "Es ist, als würde die Technologie direkt mit deinen Gesichtsmuskeln kommunizieren", beschreibt sie. "Keine Nadeln, keine Operation, kein Ausfall – es hilft deinem Körper, die Verspannungen loszulassen." Während der Anwendung, die sie als angenehmen und fast meditativen Moment beschrieb, konnte sie direkt spüren, wie die Spannung aus ihrem Kiefer wich. Bereits nach der ersten Sitzung stellte sich ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit ein, das sie zuvor nicht für möglich gehalten hatte. Auch ihre Kopfschmerzen und ihr Schlaf hatten sich deutlich verbessert.

Privat engagiert sich die Schauspielerin, die auch als Produzentin und Unternehmerin tätig ist, für ein ganzheitliches Wohlbefinden. Sie bezeichnet die Emface-TMJ-Therapie als festen Bestandteil ihrer Wellness-Routine und plant, die Sitzungen weiterhin regelmäßig durchzuführen, um einem Wiederauftreten der Beschwerden vorzubeugen. In der Vergangenheit sprach sie bereits öfter darüber, wie herausfordernd es sein kann, einen Balanceakt zwischen Karriere und persönlichem Wohlbefinden zu meistern. Mit ihrem Lifestyle-Blog "Frenshe" teilt sie Tipps für gesunde Routinen und mentale Balance – und inspiriert Fans, sich um sich selbst zu kümmern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Tisdale, November 2024