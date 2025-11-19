Royals
FBI ermittelt: Porsha Williams prügelte sich im Flugzeug

- Charlotte Stehr
Lesezeit: 2 min

Porsha Williams (44) war in einen Vorfall an Bord eines Delta-Flugs von Las Vegas nach Atlanta verwickelt. Laut The Sun soll es am 16. November während des Flugs zu einer Auseinandersetzung mit einer weiteren weiblichen Passagierin gekommen sein. Nach der Landung wurde die Real Housewives of Atlanta-Darstellerin von einem Polizisten aus der Maschine begleitet. Das FBI übernahm später die Ermittlungen, da der Streit im Luftraum stattfand. Laut Angaben der Behörden wurden bisher keine Verhaftungen vorgenommen, doch dem Realitystar können trotzdem Konsequenzen drohen. Die Beamten erklärten: "Derzeit ist noch nicht bekannt, ob Anklage vor einem Bundesgericht erhoben wird."

Zu den genauen Geschehnissen äußerte sich Porshas Anwalt gegenüber der Tageszeitung. "Frau Williams wurde ohne Provokation von einer wütenden und verstörten Passagierin verbal angegriffen", behauptete Joe Habachy und ergänzte: "Die Passagierin machte anschließend falsche Anschuldigungen, die in direktem Widerspruch zu den Beobachtungen mehrerer Augenzeugen standen." Er betonte zudem, dass Porsha vollumfänglich mit den Behörden kooperiere und darauf vertraue, dass die zuständigen Stellen die Angelegenheit angemessen untersuchen würden.

Abseits der Schlagzeilen rund um den Vorfall gab Porsha zuletzt Einblicke in ihr Privatleben. Nach dem Ende ihrer turbulenten Ehe mit Simon Guobadia (61) hat sie öffentlich über ihre Erfahrungen im Datingleben gesprochen. Während der CultureCon plauderte sie aus, dass sie zurzeit zwei Personen kennenlerne. "Ich habe es auf zwei eingegrenzt. Er ist nett. Sie ist nett", berichtete die 44-Jährige dabei laut People.

Porsha Williams im Mai 2024
Getty Images
Porsha Williams im Mai 2024
Porsha Williams bei der Culture Con 2025 in New York
Getty Images
Porsha Williams bei der Culture Con 2025 in New York
Simon Guobadia und Porsha Williams im September 2022
Getty Images
Simon Guobadia und Porsha Williams im September 2022
Denkt ihr, Porsha kommt ungeschadet aus der Sache heraus?
