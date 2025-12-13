Nach Scheidung: Diese Frau macht Porsha Williams jetzt happy

Reality-TV-Star Porsha Williams (44) hat eine neue Liebe gefunden und macht daraus kein Geheimnis. Im November teilte sie auf Instagram Fotos mit ihrer neuen Freundin Patrice McKinney, die auch unter dem Spitznamen "Sway" bekannt ist. In ihrer Bilderserie zeigte sich Patrice auf einem davon zärtlich, als sie Porsha einen Kuss auf die Wange gab. Es ist die erste Beziehung mit einer Frau für die 44-Jährige und gleichzeitig ihre erste Beziehung seit der Scheidung von Simon Guobadia (61), die im Juni abgeschlossen wurde. Gegenüber dem Magazin People erklärte Porsha: "Ich möchte mein Leben in Wahrheit leben." Mit diesen Worten begründete sie, warum sie sich dafür entschied, ihre neue Beziehung öffentlich zu machen.

Das Paar scheint sich gegenseitig Halt und Inspiration zu geben. Porsha schwärmte davon, wie wichtig es sei, jemanden zu finden, bei dem man sich wohlfühlt und gleichzeitig Parallelen zu einem selbst erkennen kann. "Es ist warm und komfortabel", beschrieb sie die Verbindung zu ihrer neuen Partnerin. In einem früheren Statement über ihre Gefühle und Pläne nach ihrer Trennung hatte sie angekündigt, sich erst einmal Zeit zu nehmen, um sich selbst besser kennenzulernen und an ihrer emotionalen Stabilität zu arbeiten, bevor sie wieder ein neues Kapitel in Sachen Liebe beginnen würde. Nun scheint sie diesen Moment für sich gefunden zu haben.

Porsha hat eine turbulente Zeit hinter sich, die von emotionalen Höhen und Tiefen geprägt war. Bereits im Oktober überraschte sie das Publikum bei der CultureCon, als sie bekanntgab, sowohl einen Mann als auch eine Frau zu daten. Damals betonte sie, dass sie sich auf einen Wandel einlassen müsse, um eine neue, erfüllendere Art von Beziehung aufzubauen. Seitdem ist offensichtlich viel passiert, und es scheint, als hätte Porsha eine Partnerin gefunden, die sie glücklich macht und ihr neuen Lebensmut schenkt. Patrice bleibt dabei noch ein kleines Mysterium, aber so scheint es, eine Person, die Porsha etwas ganz Besonderes bedeutet.

Getty Images Porsha Williams in den SiriusXm Studios im Januar 2017

Instagram / porsha4real Porsha Williams und Patrice "Sway" McKinney im November 2025

Getty Images Porsha Williams, Januar 2025