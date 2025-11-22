Porsha Williams entgeht einer Anklage nach Flugzeug-Prügelei

Porsha Williams (44), bekannt aus der Realityserie "Real Housewives of Atlanta", wird nach einem Vorfall während eines Delta-Flugs von Las Vegas nach Atlanta nicht angeklagt. Laut ihrem Anwalt Joe Habachy und dem Magazin People kam die US-Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass kein Verbrechen vorliege, und auch das FBI hat die Ermittlungen eingestellt. Der Streit entstand, als Porsha während des Flugs Instagram-Videos ohne Kopfhörer schaute – eine Mitreisende konfrontierte sie daraufhin. Die Situation eskalierte, als die andere Frau behauptete, Porsha habe ihr Telefon aus der Hand geschlagen, was diese von Anfang an bestritt.

Der Vorfall sorgte für Schlagzeilen, da er angeblich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Doch mehrere Zeugen, die ebenfalls in der ersten Klasse saßen, bestätigten, dass die Reality-Darstellerin nicht der Aggressor gewesen sei. Laut einer von der Polizei am Flughafen Atlanta aufgenommenen Aussage gab Porsha an, die andere Frau habe sie zuerst beleidigt und "Schl*mpe" genannt. Der Streit sei daraufhin verbal weitergegangen, ohne dass es zu einer unmittelbaren Konfrontation gekommen sei. Ihr Anwalt betonte, dass die Anschuldigungen der Gegenseite von Anfang an unbegründet gewesen seien und bedankte sich bei den Zeugen, die zur Aufklärung beitragen konnten.

Für Porsha ist dies nicht das erste Mal, dass sie mit Kontroversen im Rampenlicht steht. Die 44-Jährige ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Reality-TV-Welt und hat mit ihrer unverblümten Art sowohl Fans als auch Kritiker gewonnen. Abseits der Kameras setzt sie sich verstärkt für soziale Gerechtigkeit ein und nutzt ihre Plattform, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Doch trotz dieser positiven Projekte und ihrer Prominenz steht sie immer wieder vor Herausforderungen, die das hektische Leben eines Reality-Stars mit sich bringt. In der Vergangenheit betonte sie oft, wie wichtig ihr die Unterstützung ihrer Familie und Freunde sei, um in turbulenten Zeiten Halt zu finden.

Getty Images Porsha Williams, TV-Persönlichkeit und Unternehmerin

Getty Images Porsha Williams auf einem Event in Atlanta

