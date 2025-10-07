Nach Scheidungsdrama: Porsha Williams datet Frau und Mann

Porsha Williams (44) startet nach ihrer Trennung ganz neu durch – und das gleich doppelt! Die ehemalige "Real Housewives of Atlanta"-Darstellerin verriet jetzt bei einem Auftritt auf der CultureCon in Brooklyn, dass sie derzeit zwei Menschen gleichzeitig datet – einen Mann und eine Frau. "Ich habe es auf zwei eingegrenzt. Er ist nett. Sie ist nett." Für Porsha sei das Datingleben nach der unschönen Scheidung von Simon Guobadia (61) jetzt völlig anders. "Ich fühle mich, als würde ich mich selbst neu kennenlernen", erklärte sie laut People auf der Bühne.

Beide Personen würden ihr guttun – aber auf unterschiedliche Weise. "Diese Menschen fordern mich heraus. Sie bombardieren mich nicht mit Komplimenten oder versuchen, mich zu manipulieren", betonte sie mit Blick auf frühere Beziehungen. "Ich habe Schwierigkeiten, mich zu öffnen, weil sie nicht narzisstisch sind. Das fühlt sich seltsam – aber gesund – an." In einem früheren Interview mit Essence hatte Porsha bereits angedeutet, dass sie sich auch Frauen gegenüber romantisch offen fühle.

Porshas turbulente Trennung von Simon verlief nicht ohne Konflikte: Nach seiner Abschiebung in seine Heimat Nigeria im Juni erhob er rechtliche Vorwürfe gegen Porsha und forderte Schadensersatz in Millionenhöhe. Obwohl Porsha diese Vorwürfe zurückweist, war der Fall noch nicht komplett abgeschlossen. Dennoch konnte sie einen Teilerfolg verbuchen, als im September ihre Ansprüche auf Unterhalt und Vermögenswerte bestätigt wurden und Simons Berufung gegen das Scheidungsurteil abgewiesen wurde.

Getty Images Porsha Williams bei der Culture Con 2025 in New York

Getty Images Porsha Williams, TV-Persönlichkeit und Unternehmerin

Getty Images Simon Guobadia und Porsha Williams im September 2022