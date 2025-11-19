Kirsten Dunst und Sofia Coppola planen neues Filmprojekt

Zehn Jahre nach ihrer letzten Zusammenarbeit in "Die Verführten" könnten Sofia Coppola (54) und Kirsten Dunst (43) bald wieder gemeinsam an einem Film arbeiten. Die Regisseurin verriet im Gespräch mit der Zeitschrift Vanity Fair, dass sie und die Schauspielerin über ein neues Projekt gesprochen haben. "Kirsten und ich haben darüber gesprochen, wieder etwas zusammen zu machen", sagte Sofia und fügte hinzu, dass sie aktuell jedoch eine kreative Pause eingelegt habe: "Es gibt so viele Ideen, auch eine, die wir schon im Kopf hatten, und ich würde wirklich gerne wieder mit ihr drehen."

Die Zusammenarbeit der beiden begann vor mehr als zwei Jahrzehnten mit Sofia Coppolas Regiedebüt "The Virgin Suicides" im Jahr 1999. Kirsten spielte damals eine der Hauptrollen und prägte seitdem mehrere ihrer Filme, darunter "Marie Antoinette" und den oben erwähnten "Die Verführten". Auch in einer Szene des Films "The Bling Ring" aus dem Jahr 2013 war Kirsten kurz als sie selbst zu sehen. Laut Sofia ist Kirstens Einfluss auf ihre Werke unverändert wichtig: "Ich schätze ihre Arbeit sehr", so die Regisseurin über ihre langjährige Muse.

In einem früheren Interview mit Deadline im Jahr 2021 sprach Kirsten selbst über die prägende Zeit ihrer Zusammenarbeit mit Sofia. "Ich habe damals so zu ihr aufgeschaut", erzählte die Schauspielerin, die bei den Dreharbeiten zu "The Virgin Suicides" gerade einmal 16 Jahre alt war. Sie erklärte, wie wichtig es für sie damals war, von einer Frau als schön und talentiert wahrgenommen zu werden: "Es war wie eine Bestätigung, die mich unabhängig von der männlichen Sicht machte." Heute scheinen die beiden Künstlerinnen bereit zu sein, ihre kreative Chemie noch einmal zu nutzen – zur Freude ihrer Fans weltweit.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Sofia Coppola und Kirsten Dunst

Getty Images Kirsten Dunst, Fashionweek in Mailand 2024

Getty Images Jesse Plemons, Kirsten Dunst und Sofia Coppola im August 2019