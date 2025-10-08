Kirsten Dunsts Sohn (4) kämpfte in Budapest um sein Leben

Kirsten Dunst (43), die für ihre Rollen in Filmen wie Spider-Man und "Melancholia" bekannt ist, hat kürzlich offen über dramatische Momente in ihrem Familienleben gesprochen. Während eines längeren Aufenthalts in Budapest, wo sie für ihren neuen Film "The Entertainment System is Down" drehte, brach der vierjährige Sohn der Schauspielerin, James, plötzlich zusammen. Eine akute Blinddarmentzündung und eine darauffolgende Notoperation zwangen die Familie Anfang des Jahres zur überstürzten Rückkehr nach Los Angeles. "Es war einfach nur schrecklich", erzählte Kirsten im "SmartLess"-Podcast über die Ereignisse.

Nach der Operation erholte sich der Junge eine Woche, bevor eine Komplikation dazukam, die den Genesungsprozess erschwerte. Obwohl Kirsten zunächst vermutete, dass möglicherweise das Wasser in Budapest eine Rolle gespielt haben könnte, bleibt unklar, was genau die Entzündung ausgelöst hat. James, der gemeinsam mit seinem Bruder Ennis und Vater Jesse Plemons (37) in Budapest bei der Hollywood-Darstellerin lebte, ist mittlerweile wohlauf. Dennoch beschrieb Kirsten die Zeit als enorm belastend: "Es war ein schwieriges Jahr für uns alle, und dieser Vorfall hat den Start ins neue Jahr wirklich nicht leicht gemacht."

Im Gespräch mit dem "SmartLess"-Podcast erzählte Kirsten zudem, wie herausfordernd es manchmal für sie ist, ohne Jesse die beiden gemeinsamen Söhne zu betreuen. "Ich hatte gestern einen Moment, da musste ich einfach zu einer Freundin gehen. Ich konnte an dem Abend nicht allein Mutter sein", sagte die Schauspielerin offen. An solchen Abenden dürfen die Kinder sie sogar im Bett begleiten. Eine Zeichnung ihres Sohnes, die Kirsten den Moderatoren zeigte, illustrierte ihren Alltag auf berührende Weise: Sie selbst hinter einer verschlossenen Tür, ihr verärgerter Sohn davor. Auch die Herausforderungen der teils getrennten Elternschaft während der Dreharbeiten kamen zur Sprache. Zeitweise musste Jesse mit dem jüngeren Sohn allein nach Los Angeles reisen, während Kirsten weiter filmte.

Getty Images Kirsten Dunst, Schauspielerin

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons, Schauspieler

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons bei den Oscars 2024