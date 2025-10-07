Ohne Ehemann: Kirsten Dunst kämpft mit der Kindererziehung

Kirsten Dunst (43) hat sich im Podcast "SmartLess" offen über die Herausforderungen geäußert, die das Elternsein ohne ihren Ehemann Jesse Plemons (37) mit sich bringt. Die Schauspielerin erzählte, dass sie oft an ihre Grenzen stößt, wenn sie allein mit den beiden gemeinsamen Söhnen – im Alter von vier und sieben Jahren – ist. "Ich hatte gestern einen Moment, da musste ich einfach zu einer Freundin gehen. Ich konnte an dem Abend nicht allein Mutter sein", gestand Kirsten. Sie gab auch preis, dass ihre Kinder in Nächten ohne Jesse bei ihr im Bett schlafen dürfen. In einer berührenden Geste zeigte sie den Moderatoren des Podcasts eine Zeichnung ihres Sohnes, die sie hinter einer verschlossenen Tür und ihren verärgerten Sohn davor darstellt.

Die Familie teilt ihre Zeit bewusst und verbringt die Sommermonate gemeinsam, wie Kirsten im Podcast berichtete. Während des Gesprächs ging sie auch darauf ein, wie die Erziehung aufgeteilt wird, während beide Schauspieler weiterarbeiten. "Wir versuchen immer noch herauszufinden, wie wir das am besten handhaben", erklärte die zweifache Mutter. Auch Rückschläge gehören dazu: So musste Jesse einmal allein mit dem jüngeren Sohn nach Los Angeles zurückkehren, als dieser auf einer Auslandsreise in Budapest einen gesundheitlichen Zwischenfall hatte, während Kirsten ihre Filmarbeiten fortsetzte. Diese Ereignisse hätten die Familie jedoch enger zusammengeschweißt, so Kirsten in einem früheren Interview.

Die Schauspielerin, die vor allem durch Filme wie Spiderman berühmt wurde, ist seit 2022 mit ihrem langjährigen Partner Jesse verheiratet. Ihre Kinder sind durchaus mit der Vergangenheit ihrer berühmten Eltern vertraut und haben bereits einige ihrer Filme gesehen – Jumanji und "Spiderman" zählen dabei zu den Favoriten. Doch auch Jesse hat seinen Auftritt in "Like Mike" den Jungen bereits vorgeschlagen. Mit einem Augenzwinkern erzählte Kirsten jüngst, dass der Vorschlag von den Kindern allerdings abgelehnt wurde. Trotz aller Herausforderungen betonte die Schauspielerin, dass sie ihren Söhnen freistellen würde, ob diese eines Tages in ihre schauspielerischen Fußstapfen treten möchten. Hauptsache sei, dass sie glücklich sind.

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons, Schauspieler

Getty Images Schauspielerin Kirsten Dunst, April 2024

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons im Januar 2024