Margaret schwärmt von "Gossip Girl"-Co-Star Blake Lively

Vor wenigen Monaten kam es zu einer kleinen Gossip Girl-Reunion: Margaret Colin, die Eleanor Waldorf gespielt hatte, lief völlig überraschend Blake Lively (38) über den Weg – 13 Jahre nach dem Ende ihrer gemeinsamen Zeit bei der beliebten Serie. Die Schauspielerin erzählte Us Weekly, dass sie ihren einstigen Co-Star mitten in New York entdeckte, während dieser gerade in einem Café zu Mittag aß. "Ich bin Blake auf der Straße begegnet, was total witzig war, weil sie jetzt so ein großer Star ist. Es gab eine große Umarmung auf den Straßen von New York", schwärmte sie und fügte hinzu: "Sie ist eine glückliche Mutter und es geht ihr wirklich gut."

Im Gespräch mit dem US-Blatt sprach Margaret zudem voller Bewunderung über eine weitere Kollegin aus der Serie: Leighton Meester (39), die in "Gossip Girl" Blair Waldorf verkörpert hatte. "Sie sieht toll aus. Ich hatte wirklich Glück, dass ich so viel mit ihr arbeiten konnte. Sie ist ein großartiger Mensch." Die 67-Jährige zeigte sich stolz über die Karriere ihrer einstigen Serientochter und schwärmte auch von deren Ehemann Adam Brody (45), der aktuell in der Netflix-Komödie "Nobody Wants This" mit Kristen Bell (45) die Herzen der Zuschauer erobert: "Er hat eine großartige, ruhige, sexy, männliche Ausstrahlung, man hat das Gefühl, dass er in der Show alles im Griff hat."

Blake sorgt nicht nur durch zufällige Begegnungen für Schlagzeilen, sondern auch wegen ihrer bevorstehenden juristischen Auseinandersetzung. Im Dezember des vergangenen Jahres verklagte sie ihren Regisseur und Co-Star Justin Baldoni (41) aus It Ends With Us wegen sexueller Belästigung. Justin bestritt die Vorwürfe und reichte eine Gegenklage gegen die 38-Jährige und ihren Ehemann Ryan Reynolds (49) ein, die im Juni jedoch abgewiesen wurde. Der Prozess zu Blakes ursprünglicher Klage ist für März 2026 angesetzt. Trotz des medialen Trubels genießt die Schauspielerin ihr Leben als Mutter von vier Kindern und strahlt eine Stärke aus, die ihre ehemalige Kollegin Margaret Colin sehr bewundert.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire, Jeff Spicer/Getty Images for Sony Pictures Collage: Margaret Colin und Blake Lively

Anzeige Anzeige

IMAGO / ABACAPRESS Leighton Meester und Adam Brody, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin