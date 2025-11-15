Colleen Hoover fühlte sich im Lively-Baldoni-Streit gefangen

Colleen Hoover, die Bestsellerautorin des Romans It Ends With Us, hat in der laufenden Kontroverse um den gleichnamigen Film offenbar schwierige Entscheidungen treffen müssen. In Gerichtsdokumenten, die unter anderem von People zitiert wurden, sind angebliche Textnachrichten der Autorin an Justin Baldoni (41) enthalten. In einer dieser Nachrichten, datiert auf August 2024, schrieb Colleen: "Es fühlt sich an, als wäre ich auf einer Insel hier." Die Auseinandersetzungen zwischen Justin, der als Regisseur und Produzent am Film beteiligt war, und Schauspielerin Blake Lively (38) hätten laut Colleen eine toxische Dynamik geschaffen, durch die sie das Gefühl hatte, Partei ergreifen zu müssen.

In den mutmaßlichen Texten bittet Colleen um ein Ende der Schlagabtäusche durch Medienberichte: "Die Hin-und-her-Artikel beider Lager sind so ärgerlich und lächerlich. Es lässt alle, die an diesem Film arbeiten, unreif aussehen." Weiter heißt es: "Ich weiß, ihr denkt, ich habe aus bestimmten Gründen Entscheidungen getroffen, aber ich habe die Kluft lange gespürt, bevor ich überhaupt Kontakt mit Blake hatte." An Justin gerichtet soll sie außerdem geschrieben haben: "Ich war von deinen Handlungen persönlich oft enttäuscht. (...) Bitte nutzt eure Plattform nicht weiter, um mir oder meinen Leuten zu schaden."

Der Streit zwischen Justin und Blake begann Ende 2024, als Blake ihren Ko-Schauspieler und Produzenten auf mehr als 138 Millionen Euro verklagte. Sie wirft ihm sexuelle Belästigung und eine gezielte Schmutzkampagne vor. Justin bestreitet die Vorwürfe vehement und reichte seinerseits eine mit 345,5 Millionen Euro bezifferte Gegenklage ein, die jedoch im Juni 2025 abgewiesen wurde. Colleen hat unterdessen ihren neuen Roman "Woman Down" für Januar 2026 angekündigt. Und die Story darin scheint explosiv: Colleen erzählt die Geschichte einer Autorin, die nach einer massiven Kontroverse um eine Filmadaption gezwungen ist, ihr Leben und ihre Karriere neu zu überdenken. Ein subtiler Hinweis auf die turbulenten Erfahrungen, die sie selbst durchlebt hat? Das bleibt abzuwarten.

Getty Images Autorin Colleen Hoover im April 2023

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am Set In New Jersey, Januar 2024

T. JACKSON / BACKGRID Blake Lively und Justin Baldoni am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023