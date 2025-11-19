Oh, là, là: Kylie Jenner funkelt oben ohne mit Body-Glitter

Kylie Jenner (28) sorgt mit einem glitzernden Flashback für Aufsehen: Die Unternehmerin und Reality-TV-Ikone teilte via Instagram-Account ihrer Marke Kylie Cosmetics spektakuläre Throwback-Fotos von einem Shooting, das ursprünglich für ihre "King Kylie"-Kollektion entstanden war. Dabei posiert die 28-Jährige oben ohne, bedeckt nur durch funkelnden Body-Glitter und ihre Hände. Abgerundet wird das glamouröse Ensemble durch eine mit Juwelen besetzte Krone. Die Bilder, mit denen ihre Marke am Dienstag, dem 18. November, für Furore sorgten, feiern das 10-jährige Jubiläum ihres Kosmetik-Labels.

Die "King Kylie"-Kollektion, die bereits im letzten Monat auf den Markt kam, war ein Highlight in der Geschichte ihres Schönheitsimperiums. Fans kommentierten die neu geteilten Erinnerungen mit humorvollen Einwürfen. Ein User scherzte: "Wie viele King-Kylie-Paletten braucht man, um ihren ganzen Körper zu bedecken?" Ein anderer fragte sich: "Ich muss wissen, wie sie all den Glitzer wieder losgeworden ist!" Doch während die nostalgischen Bilder Bewunderung weckten, sorgt Kylie derzeit auch für Kontroversen: Ein Promo-Video, das sie in Handschellen und von Polizisten begleitet zeigt, wurde in sozialen Medien scharf kritisiert. Einige Kommentierende fühlten sich durch die Verwendung von Polizeibezügen in der aktuellen gesellschaftlichen Lage unangenehm berührt.

Auch die Kritik gegen den Clip ließ Parallelen zu früheren Skandalen innerhalb der Familie Jenner/Kardashian laut werden. Viele Nutzer erinnerten an die berüchtigte Pepsi-Werbung von Kylies Schwester Kendall Jenner (30), deren Darstellung von Protesten für massive öffentliche Empörung sorgte. Andere zogen Vergleiche zu aktuellen Debatten, etwa um Schauspielerin Sydney Sweeney (28) und einen diskutierten Jeans-Werbeslogan. Trotz der Polarisierung bleibt Kylie in der Welt der Mode- und Beauty-Trends eine feste Größe, die mit jedem Schritt – ob gefeiert oder hinterfragt – im Rampenlicht bleibt.

Getty Images Kylie Jenner beim zehnten Jubiläum Kylie Cosmetics

IMAGO / MediaPunch Kylie Jenner, 2022

Getty Images Kylie Jenner auf der Met Gala 2019