Drei Uhr morgens: Dolly Parton verrät ihre Morgen-Routine

Dolly Parton (79) lässt die Fans in ihr Privatleben blicken – und verrät, warum ihr Tag noch immer mitten in der Nacht beginnt. Die Country-Ikone startet gegen drei Uhr morgens, manchmal sogar früher, in ihren Alltag zu Hause in Tennessee, oft allein, aber stets bereit für Besuch oder Handwerker an der Tür. "Manchmal ist es noch früher", sagte die 79-Jährige dem Magazin People und fügte hinzu: "Dann erledige ich meine spirituelle Arbeit, meine Gebete und mein Träumen, mein Nachdenken, wenn die Energien der Welt zur Ruhe gekommen sind." Die Sängerin, die für "Jolene" berühmt wurde, greift dabei zu High Heels und ein wenig Make-up – Perücken müssen nicht immer sein. "Ich bin klein, ich muss an meine Schränke kommen!", scherzte sie und erklärte, dass sie die Haare daheim häufig einfach hochsteckt, "weil man nie weiß, wer vorbeikommt oder ob jemand den Kühlschrank reparieren muss."

Mehr Zeit als sonst verbringt Dolly derzeit mit Familie, Kochen und Lesen – wenn sie nicht gerade in Erinnerungen an ihre Karriere blättert. In ihrem neuen Buch "Star of the Show: My Life on Stage" schaut sie auf Jahrzehnte im Rampenlicht zurück. Gegenüber People erzählte sie, ihr früher Rhythmus komme von ihrem Vater Robert, einem Tabakfarmer: "Ich bin wie mein Vater. Und je älter man wird, desto früher wacht man auf. Ich will auch nichts verpassen. Ich brauche nicht viel Schlaf... ich bin ein Frühaufsteher." Nach dem Tod ihres Mannes Carl Dean im März räumte die Musikerin ein, ihre eigene Gesundheit vernachlässigt zu haben. Im September sagte sie deshalb einen öffentlichen Auftritt wegen einer Nierenstein-Infektion ab und verschob ihre geplante Las-Vegas-Residenz vom Dezember auf September 2026.

Dass Dolly trotz aller Herausforderungen ihren Humor und ihre energiegeladene Art beibehält, begeistert ihre Fans seit Jahrzehnten. Auch wenn Sorgen um ihre Gesundheit zuletzt aufkamen, bewies sie in einem kürzlichen Auftritt, dass sie trotz allem noch unermüdlich arbeitet und ihre kreative Schaffenskraft kein Nachlassen kennt. Dolly ist nicht nur bekannt für ihre Musik, sondern auch für ihre herzenswärmende Art, mit der sie stets eine Verbindung zu ihrem Publikum sucht. Diese Eigenschaft begleitet sie durch Höhen und Tiefen und macht sie zu der beeindruckenden und inspirierenden Persönlichkeit, die sie für so viele ist.

Getty Images Dolly Parton im Januar 2025

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Dolly Parton, Musikerin