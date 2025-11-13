Streit mit Justin: Blake Lively gewinnt Klage gegen PR-Firma

Blake Lively (38) hat im andauernden Rechtsstreit rund um It Ends With Us den nächsten Etappensieg eingefahren: Eine gegen sie gerichtete Verleumdungsklage wurde in Texas abgewiesen. Geklagt hatten PR-Mann Jed Wallace und seine Firma Street Relations, nachdem Blake sie – neben Justin Baldoni (41) und weiteren Beteiligten – in ihrer eigenen Klage genannt hatte. Der Beschluss fiel diese Woche, in den Akten wird fehlende persönliche Zuständigkeit des texanischen Gerichts als Grund genannt. Schauplatz des nächsten großen Termins ist New York, wo für März eine Verhandlung angesetzt ist. Vertreter von Blake und Justin wurden von Medien um Stellungnahmen gebeten, ein Sprecher von Blake reagierte umgehend.

Gegenüber TMZ erklärte er: "Mit dieser Entscheidung sind alle Vergeltungsklagen von Justin, Wayfarer Studios sowie deren Krisenkommunikations- und Digitalteams gegen Blake Lively abgewiesen. Frau Lively wird im März in New York ihre Ansprüche vor Gericht darlegen." Hintergrund: Blake hatte im Dezember des vergangenen Jahres Justin in einer Klage unter anderem sexuelle Belästigung, Vergeltungsmaßnahmen und gezielte Rufschädigung vorgeworfen. Justin bestreitet die Vorwürfe. Ein früherer, von Justin angestoßener Mammut-Rechtszug, in dem neben Blake auch Ryan Reynolds (49) und Publizistin Leslie Sloane benannt wurden, war bereits zuvor gescheitert. Auch der Versuch, die New York Times für Berichterstattung mit in Haftung zu nehmen, blieb ohne Erfolg.

Blake, bekannt aus Gossip Girl, konzentriert sich abseits des Gerichtssaals auf Familie und Arbeit. Die Schauspielerin ist mit Ryan verheiratet und hat vier Kinder, öffentliche Auftritte gestaltet sie in der Regel kontrolliert und mit Humor. Der Filmdreh zu "It Ends With Us" brachte sie beruflich erneut weltweit in die Schlagzeilen. In Interviews betont sie jedoch immer wieder, wie wichtig ihr Rückzugsorte und ein stabiles Umfeld sind. In Modefragen gilt sie als stilsicher und tritt häufig ohne Stylist auf, weil sie ihre Looks gerne selbst zusammenstellt. Freunde beschreiben die Schauspielerin als loyal und organisiert, was ihr nun auch im juristischen Marathon zugutekommt.

Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler