Nicht nur Taylor: Auch andere Stars in Blake-Klage genannt

Blake Livelys (38) Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41) rund um den Film It Ends With Us nimmt weiter Fahrt auf. Jetzt wurde laut dem Magazin People eine umfangreiche Liste potenzieller Zeugen veröffentlicht, auf der einige bekannte Namen der Unterhaltungsbranche auftauchen. Unter anderem werden Taylor Swift (35), Emily Blunt (42), Gigi Hadid (30) und Hugh Jackman (57) in den Gerichtsunterlagen genannt, aber auch alle drei Mitglieder der Band Haim. Die Liste, die im Rahmen des Beweisverfahrens entstanden ist, umfasst über 100 Personen und wurde eine Woche zuvor öffentlich gemacht. Zwar handelt es sich nicht um bestätigte Zeugen, doch ihre Nennung sorgt bereits für Aufsehen.

Blake fordert von den Beklagten, darunter Justin und Wayfarer Studios, über 140 Millionen Euro Schadensersatz. In ihrer Klage wirft die Schauspielerin den Beteiligten vor, eine feindselige Arbeitsumgebung geschaffen, sie sexuell belästigt und nach ihrer Beschwerde eine Rufmordkampagne gegen sie gestartet zu haben. Neben finanziellen Einbußen von insgesamt 110 Millionen Euro aus ihren Karriereprojekten und Geschäftsinvestitionen beklagt sie auch einen immensen Rufschaden, der durch Millionen negativer Eindrücke in den Medien entstanden sei. Justin weist die Vorwürfe entschieden zurück, hatte jedoch in eigenen Gegenklagen vor Gericht keinen Erfolg.

Unter den Namen auf der Liste finden sich interessante Verbindungen zu Blake: So werden auch ihr Ehemann Ryan Reynolds (49) und ihre Kolleginnen aus "Eine für 4", Alexis Bledel (44), America Ferrera (41) und Amber Tamblyn (42), aufgeführt. Die Liste umfasst sowohl Personen, die potenziell relevante Einblicke in die Vorfälle am Set und ihre Folgen haben könnten, als auch prominente Freundinnen wie Taylor, die häufig öffentlich von ihrer engen Freundschaft mit der Schauspielerin spricht. Bereits im Sommer wurden erste Namen von der Liste befragt, darunter die Autorin des Romans "It Ends With Us", Colleen Hoover. Es bleibt spannend, welche Wendungen dieser brisante Prozess mit bekannten Namen noch nehmen wird.

Getty Images/Getty Images/MEGA Taylor Swift, Blake Lively und Justin Baldoni

Instagram / taylorswift Blake Lively, Gigi Hadid und Taylor Swift

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023