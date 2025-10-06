Olivia Munn schlief während Fashion Week in einer Badewanne

Olivia Munn (45) teilte vor Kurzem einen humorvollen Einblick in ihren letzten Abend bei der Pariser Fashion Week: Die Schauspielerin verbrachte die Nacht in der Badewanne ihres luxuriösen Hotelzimmers, nachdem ihre Familie ihre Suite "übernommen" hatte. Ihre Mutter, ihr Stiefvater und ihr Bruder, der selbst in Paris lebt, hatten kurzerhand eine Art Familientreffen mit Übernachtung in ihrem Zimmer arrangiert. Olivia zeigte in einem Instagram-Clip, wie ihr Wohnzimmer zur Schlafgelegenheit für ihren Bruder umfunktioniert wurde und ihre Eltern es sich in ihrem eigentlichen Bett gemütlich machten, während sie schließlich im Badezimmer ein improvisiertes Lager aus Decken und Kissen in der Badewanne baute. Dazu kommentierte sie schmunzelnd: "Asiatische Familien kennen keine Privatsphäre."

Dass Olivia, die vietnamesische, deutsche und irische Wurzeln vereint, eine besonders enge Verbindung zu ihrer Familie pflegt, bewies sie hier erneut. In ihrem Video war ihre Mutter gemütlich im Bett liegend zu sehen, während vietnamesische Videos im Hintergrund abgespielt wurden. Trotz der Überraschung nahm Olivia die Situation mit Humor und fand die Erfahrung, in der Badewanne zu schlafen, rückblickend "gar nicht so schlecht". Ihr Ehemann John Mulaney (43) war bei dieser besonderen Übernachtungsparty offenbar nicht dabei.

Olivia, die erst im vergangenen Jahr ihren Kampf gegen Brustkrebs öffentlich gemacht hatte, konnte während dieser schwierigen Zeit ebenfalls auf ihre Familie setzen – insbesondere auf ihren Mann John. Der Comedian war stets an ihrer Seite, auch bei ihrer ersten Operation. "Er hielt meine Hände, und ich fühlte mich stark", erklärte Olivia in einem emotionalen Post und hob hervor, wie bedeutend moderne Forschung für ihre Heilung war. Die beiden, die Eltern eines Kindes sind, haben wiederholt betont, wie wichtig Zusammenhalt für sie ist – und der zeigt sich bei der Familie Munn offenbar auf ganz besondere Weise, selbst wenn das Platzangebot mal knapp wird.

Instagram / oliviamunn Olivia Munn, Oktober 2024

IMAGO / Avalon.red Olivia Munn, Schauspielerin

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn im Mai 2023