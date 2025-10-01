Olivia Munn wird Preis für Brustkrebsaufklärung verliehen

Olivia Munn (45) wurde kürzlich auf dem 32. jährlichen Action for Cancer Awareness Luncheon in Washington D.C. für ihren Einsatz in der Brustkrebsaufklärung geehrt. Die Schauspielerin, die als echter Familienmensch gilt, erhielt dort den Excellence in Cancer Awareness Award, verliehen von der Prevent Cancer Foundation, wie People berichtete. In einem Instagram-Post vom 29. September zeigte sie sich "geehrt" über die Auszeichnung und betonte: "Ich bin dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die die Bedeutung der Früherkennung sowie die entscheidende Forschung verstehen, die notwendig ist, um eine Heilung für so viele Menschen zu finden, die gegen Krebs kämpfen." Neben Olivia wurden bei diesem Event, das unter dem Motto "Shining a Light on Prevention" stand, auch andere Persönlichkeiten und Organisationen wie das Whole Family Health Center aus Florida ausgezeichnet.

Persönliche Erfahrungen spielen eine zentrale Rolle in Olivias Engagement. Im Jahr 2023 erhielt sie selbst die Diagnose eines aggressiven Brustkrebses, wodurch der "Iron Man 2"-Star schnell in Kontakt mit den Herausforderungen und Notwendigkeiten rund um die Frühdiagnose kam. "Mein Brustkrebs ist aggressiv und schnell fortschreitend", ist in der Kommentarspalte zu lesen. Besonders prägend sei für sie auch die Geschichte ihrer Mutter Kim, bei der eine HER2-positive Brustkrebsform festgestellt wurde – einst als Todesurteil betrachtet, heute durch gezielte Therapien behandelbar. Über ihre Plattform fordert Olivia dazu auf, bei gynäkologischen Untersuchungen präventive Tools wie den Tyrer-Cuzick-Risikorechner zu berücksichtigen, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen.

Olivia, die selbst Mutter von zwei Kindern aus ihrer liebevollen Ehe mit dem Komiker John Mulaney (43) ist, zeigte sich bereits in der Vergangenheit kämpferisch und offen in Bezug auf ihre diagnostizierte Krankheit. Nach einer Reihe von Operationen, die nach ihrer Diagnose notwendig waren, entschied sie sich, keine Unsicherheiten mehr wegen der Narben zu empfinden, die sie davongetragen hatte. Für sie symbolisieren sie Stärke und den erfolgreichen Kampf gegen den Krebs. Mit ihrem Engagement und ihrer Offenheit inspiriert sie viele Menschen und möchte zugleich ein Bewusstsein schaffen, das möglicherweise Leben rettet – gemeinsam mit ihrer Mutter. "Meine Mutter möchte, dass ich Ihnen sage, dass sie hofft, dass ihre Geschichte dazu beiträgt, jemandem das Leben zu retten", schrieb sie einst auf Instagram, um aufzuklären und die richtigen Impulse zu senden.

Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

Instagram / oliviamunn Schauspielerin Olivia Munn und ihre Mutter

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn im Mai 2023

