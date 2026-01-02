Doreen Steinert sang den Kinderchor in Sidos "Augen auf"

Doreen Steinert (39), 2004 bekannt geworden durch ihren Sieg bei der Castingshow Popstars, hat ein überraschendes Detail aus ihrer Vergangenheit enthüllt. In einer neuen Folge des Podcasts "Hip Hop lebt" sprach die Sängerin über ihre musikalische Zusammenarbeit mit ihrem Ex-Verlobten Sido (45) und dessen Hit "Augen auf" aus dem Jahr 2008. Im Gespräch mit Host Julia Gröschel verriet sie, dass sie den Refrain des Liedes – genauer gesagt die Zeile "Mama, mach die Augen auf" – selbst eingesungen hat, und zwar gleich mehrmals, mit verschiedenen quietschig-verstellten Kinderstimmen. Der Grund? Die offenbar mangelhafte Performance der kleinen Sänger vor Ort, deren Aufnahmen die Produzenten nicht überzeugten. "Dieser Kinderchor klang schief und krumm. Irgendeiner musste das retten", erklärte Doreen im Podcast.

Der Song "Augen auf" zählt zu den erfolgreicheren Liedern aus der Karriere des Berliner Rappers und ist vielen Fans insbesondere wegen der prägnanten Kinderstimmen im Refrain im Gedächtnis geblieben. Aber auch der Text hat es in sich: Er erzählt die tragischen Geschichten von Jenny und Justin, zwei vernachlässigten Kindern, die früh in Alkohol, Drogen und Partyleben abrutschen, weil Mama und Papa nicht hinschauen. Mit dem vermeintlichen Kinderchor im Refrain – "Hey Mama, mach die Augen auf!" – appelliert Sido direkt an elterliche Verantwortung: Zeigt Liebe, hört zu, seid da. Sozialkritisch, catchy und gleichzeitig ungewohnt emotional wurde der Track ein Chartstürmer und zeigte eine reifere Seite des einstigen Gangsterrappers.

Privat verbindet Doreen und Sido eine bewegte Geschichte. Die Sängerin und der Rapper waren mehrere Jahre ein Paar und sogar verlobt, bevor ihre Beziehung in den frühen 2010er-Jahren zerbrach. Für Doreen bedeutete die Trennung nicht nur das Ende einer Liebe, sondern auch einen tiefen Einschnitt in ihrem Alltag, den sie später als besonders schmerzhafte Phase beschrieb. Umso bemerkenswerter wirkt es heute, wenn sie im Podcast mit hörbarer Gelassenheit über Studioerinnerungen mit ihrem Ex spricht. Der gemeinsame Song ist damit nicht nur ein Stück deutscher Rapgeschichte, sondern auch ein kleines Zeitdokument einer früher sehr engen Verbindung der beiden Musiker.

Getty Images Sido und Doreen Steinert im Dezember 2011

Florian Seefried/Getty Images Sido und Doreen Steinert

Getty Images Sido bei der "Bravo"-Supershow 2005