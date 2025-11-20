Band umbenannt: Trauriger Neuanfang bei "Jimmy Kimmel Live!"

Ein stiller, aber unübersehbarer Schnitt bei "Jimmy Kimmel Live!": In der Montagsausgabe am 17. November eröffnete die Show mit einer umbenannten Hausband. Aus "Cleto and the Cletones" wurde "The Cletones" – ein Tribut an den verstorbenen Bandleader Cleto Escobedo III, der am 11. November im Alter von 59 Jahren in Los Angeles gestorben ist. Moderator Jimmy Kimmel (58) bestätigte die traurige Nachricht am selben Tag mit berührenden Worten auf Instagram: "Wir sind am Boden zerstört", schrieb er und erinnerte daran, dass er und Cleto seit Kindertagen unzertrennlich waren. Direkt nach dem Verlust stand Jimmy am Abend dennoch auf der Bühne und leitete die Sendung mit einer Hommage an seinen Freund ein.

Die Umbenennung war bereits im neuen Vorspann zu sehen, in dem erstmals "The Cletones" eingeblendet wurde. Das Magazin People meldete unter Verweis auf die Sterbeurkunde als unmittelbare Todesursache einen kardiogenen Schock; als beitragende Faktoren werden zudem vasodilatatorischer Schock, Gerinnungsstörungen und alkoholische Leberzirrhose genannt. Während der besonders emotionalen Aufzeichnung am 11. November stand auch Cletos Vater, Cleto Escobedo Sr., mit dem Saxofon auf der Bühne. Jimmy ringt in seinem Monolog sichtlich mit den Worten: "Jeder liebt Cleto ... alle hier in der Show. Wir sind am Boden zerstört. Es ist nicht ... es ist einfach nicht fair", sagte er. Die Show setzte die Ausgaben am 12. und 13. November aus und kehrte danach mit dem neuen Bandnamen zurück. Seit dem Start 2003 lieferte die Formation die Musik für "Jimmy Kimmel Live!", ihr Klang prägt bis heute jede Ausgabe.

Hinter dem Bühnenlicht stand eine Freundschaft, die in der Kindheit begann. Jimmy Kimmel und Cleto Escobedo III kannten sich seit dem neunten Lebensjahr; der Musiker hob immer wieder hervor, wie prägend sein Vater für ihn war. In einem Beitrag von ABC zum Hispanic Latinx Heritage Month erzählte Cleto 2021, sein Vater habe einst das Tourleben aufgegeben, um für die Familie da zu sein, und jahrzehntelang als Busboy im Caesar’s Palace gearbeitet. Die Band "Cleto and the Cletones" formierte Cleto bereits 1995, acht Jahre später holte ihn Jimmy als musikalischen Fixpunkt in die Late-Night-Show. Für den Saxofonisten war das "die beste Aufgabe überhaupt" – ein Job, der für die Musiker und das Team weit mehr als nur Arbeit bedeutete und eine Gemeinschaft schuf, die nun unter neuem Namen weiterspielt.

Getty Images Jimmy Kimmel bei der Moderation der Oscars 2024

Getty Images Cleto Escobedo, Jr., Jimmy Kimmel und Brad Paisley performen bei der Jimmy Kimmel Live x Entertainment Weekly Party in Austin, 2015

