Jürgen Klopp sendet rührende Worte an krebskrankes Mädchen

Jürgen Klopp (58) hat mit einer emotionalen Videobotschaft die 14-jährige Delani Diekmeier erreicht, die Tochter des ehemaligen HSV-Profis Dennis Diekmeier (36). In dem Clip, der für die Charityvereinigung "Legenden für Leben" aufgenommen wurde, spricht der Fußballtrainer Delani Mut zu und bewundert ihre Stärke im Kampf gegen den Krebs. Die Nachricht wurde in dieser Woche geteilt und richtet sich direkt an das Mädchen, das seit Monaten in Deutschland gegen einen aggressiven Nierentumor antritt. Jürgen betont Hoffnung, Glaube und Zuversicht – und macht deutlich, dass er Delani am liebsten persönlich treffen würde.

Delani hat bereits mehrere Operationen und Chemotherapien hinter sich, nachdem der Tumor in die Lunge gestreut hatte. Laut der Familie schätzen Ärzte die Überlebenschancen derzeit als gering, dennoch beschreibt Dennis Diekmeier seine Tochter als unbeirrbare Kämpferin. "Das ist nicht leicht, aber du schaffst das, jeden Tag", sagt Klopp in dem Video. Er spricht über Glauben, ohne ihn auf Religion zu verengen: Man könne an Gott glauben, "aber auch einfach an die Zukunft glauben". Träumen sei erlaubt, sagt er, und zählt Dinge auf, auf die man sich freuen könne – Konzerte, einen großen Fußballmoment, die nächste Weltmeisterschaft. Am Ende sendet er Delani viel Kraft und "nur das Allerbeste" mit auf den Weg.

Jürgen, der nach seiner langen Trainerlaufbahn inzwischen als Fußballchef bei Red Bull wirkt und zudem in einer Expertengruppe der DFL mitarbeitet, ist für warmherzige Gesten abseits des Rasens bekannt. Der frühere Coach pflegt enge Beziehungen zu Wegbegleitern, hält Kontakt zu früheren Spielern und setzt sich immer wieder für soziale Initiativen ein. Dennis Diekmeier, der viele Jahre für den HSV auflief und zuletzt als Co-Trainer beim SV Sandhausen arbeitete, hat seine Tätigkeit wegen der Erkrankung seiner Tochter ruhen lassen. In seinem Umfeld gilt er als Familienmensch, der Halt in gemeinsamen Momenten findet und Delanis Lebensfreude in den Vordergrund stellt.

Getty Images Jürgen Klopp, Januar 2025

Imago Dennis Diekmeier mit Tochter Delani und Ehefrau Dana im August 2018

Getty Images Jürgen Klopp im Februar 2024

