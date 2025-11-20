Wegen Coming-out: Rafi Racheks Brüder wünschten ihm den Tod

Große Emotionen in der Runde der Schande: Reality-TV-Star Rafi Rachek (35) legte in Das große Promi-Büßen offen, warum er immer wieder mit Ausraster-Schlagzeilen auffällt – und thematisierte eine Vergangenheit, die ihn bis heute prägt. Vor den Augen von Moderatorin Olivia Jones (55) und seinen Mitstreitern brach er in Tränen aus. Er erzählte, dass ihn seine Brüder nach seinem Coming-out im März 2019 in Bachelor in Paradise verstießen: "Meine Brüder sagten, ich sei eine Schande für die Familie: 'Es wäre besser, wenn du tot wärst.'" Auch bei der Trauerfeier für seinen im Januar verstorbenen Vater fühlte er sich ausgeschlossen und erfuhr Hass: "Man hat mich behandelt, als wäre ich ein Monster, ein Verbrecher."

Zuvor rollte die Show seine öffentlichen Fehltritte auf: In Das Sommerhaus der Stars beleidigte er Theresia Fischers (33) Partner Stefan Kleiser mit einer Pädophilie-Aussage. Diese zog er zwar sofort zurück, schoss sich aber trotzdem ins Aus. Sogar sein Partner Sam Dylan (34) zeigte sich entsetzt: "Das sind Scherze, die machst du doch auch nicht mal zuhause." Gegenüber Tessa Bergmeier (36) prahlte er außerdem mit einem Wildschwein-Scherz, was bei der Tierschützerin auf Granit stieß. In der aktuellen Promi-Büßen-Staffel spitzte sich sein Verhalten erneut zu: Während die anderen Bewohner seit Tagen hungerten, aß Rafi vor ihnen Pizza und stichelte gegen Edith Stehfest (30): "Du bist auch nicht gut genug für die Reste. Nicht mal einen Rest hast du verdient, Edith." Olivia stellte ihn hart zur Rede: "Woher all die Wut, all der Hass, all die Missgunst in dir?"

Rafi antwortete mit einer Geschichte über Flucht und Diskriminierung: "Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich keine Kindheit hatte, dass mir die Kindheit genommen wurde. Ich musste sehr früh erwachsen sein und Verantwortung übernehmen. Ich bin mit meiner Familie mit zehn aus Syrien geflüchtet. Wir haben Unterdrückung und Stigma erlebt." Olivia reagierte mit klaren Worten und Mitgefühl zugleich. "Was du erdulden musstest, ist furchtbar. Du hast dafür jedes Mitgefühl, Respekt und Anerkennung verdient", erklärte sie. Doch sie mahnte auch Veränderung an: "Die tragische Heldengeschichte ist aber längst unter einem Berg aus Hass und Wut verschüttet. Es wirkt, als würdest du einen immer verzweifelteren Kampf um Aufmerksamkeit und Anerkennung kämpfen." Die Dragqueen wünschte sich, dass Rafi an sich arbeitet, statt sich immer wieder entschuldigen zu müssen. Dem stimmte der Realitystar zu und kehrte still sowie nachdenklich zu seinen Mitstreitern zurück, die ihn mit offenen Armen empfingen.

ProSieben, Joyn Rafi Rachek in "Das große Promi-Büßen"

ProSieben, Joyn Rafi Rachek und Olivia Jones in "Das große Promi-Büßen"

ProSieben, Joyn Rafi Rachek in "Das große Promi-Büßen"