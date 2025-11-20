Zitternd: Til Schweiger kehrt zurück auf den roten Teppich

Til Schweiger (61) hat jetzt sein Comeback auf dem roten Teppich in London gefeiert – allerdings bibberte der Schauspieler dabei am Premierenabend seines neuen Films "Desperate Journey" sichtbar vor Kälte. Grund für das Frostgefühl war eine vergessene Jacke: "Ich frier' mich zu Tode!", klagte der 61-Jährige laut RTL vor der Presse. Mit lediglich einem Pullover und einem Schal versuchte er, sich gegen das winterliche Wetter zu wappnen. Trotz des Missgeschicks ließ er sich den Abend nicht verderben und posierte mit seinen Co-Stars für die Fotografen.

Der Film "Desperate Journey" ist ein Kriegsdrama der Regisseurin Annabel Jankel, das auf wahren Ereignissen basiert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Flüchtling aus dem von den Nazis besetzten Wien, der in Paris Zuflucht findet. Til übernimmt die Rolle eines Offiziers namens Kurt. Während es für das deutsch-englische Projekt noch keinen Starttermin in Deutschland gibt, stehen für den Schauspieler bereits weitere internationale Projekte auf dem Plan. Laut The Hollywood Reporter wird er demnächst in dem US-Thriller "Contra" mitwirken, wo er einen rätselhaften Schach-Mentor spielt.

Erst kürzlich feierte der 61-Jährige auch sein TV-Comeback nach seiner langen Pause. Nach Monaten der gesundheitlichen Rückschläge, darunter eine schwere Sepsis, trat der Schauspieler erstmals wieder in der Show "Klein gegen Groß" auf. Bei der Aufzeichnung in Berlin zeigte sich der "Keinohrhasen"-Star sichtlich erholt, gut gelaunt und voller Energie. Auf die Frage von Kai Pflaume (58), wie es ihm gehe, antwortete der Kino-Star strahlend: "Ja, mir geht es super! Sehr gut!" In der Sendung erinnerte er sich außerdem an seine besondere Verbindung zu Wien. Dort habe er sich einst in seine Ex-Frau Dana verliebt, erzählte er mit einem Lächeln.

Imago Til Schweiger bei der Premiere von "Desperate Journey", November 2025

Getty Images Til Schweiger, September 2022

NDR / Thorsten Jander Kandidatin Lola, Moderator Kai Pflaume und Til Schweiger bei "Klein gegen Groß", November 2025