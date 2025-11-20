Gemein? Netz verspottet Jacob Elordis krakelige Handschrift

Jacob Elordi (28) sorgt derzeit im Netz für Erheiterung – und das nicht etwa wegen seiner Schauspielkünste, sondern wegen seiner Handschrift. Ein Videoclip auf X, der den Hollywoodstar beim Schreiben zeigt, verbreitet sich rasant in den sozialen Medien. Darin hinterlässt der großgewachsene Schauspieler eine kindliche und sehr krakelige Unterschrift, die zahlreiche Nutzer prompt zum Lachen bringt. Statt über möglicherweise gegebene Karrieretipps zu sprechen, konzentrieren sich die Kommentare auf den Smiley und die skurrilen Details seiner Schrift.

Die Reaktionen reichen von amüsierten Vergleichen bis hin zu regelrechten Spitzen. Ein Nutzer schrieb, seine Schrift erinnere an jemanden, der einen Stift wie ein Kind mit einem Wachsmalstift halte. Ein anderer witzelte: "Er schreibt, als müsste er sich bei jedem Buchstaben daran erinnern, wie man ihn schreibt." Auch Mutmaßungen, dass die kindliche Signatur ein absichtlicher Scherz sei, kursieren im Netz. In dem viralen Clip teilt Jacob eine simple, humorvolle Lebensweisheit: "Sei lustig, wenn du kannst." Diese lockere Haltung scheint auch seine schriftliche Darbietung zu bestätigen.

Abseits des Trubels um seine Handschrift lässt sich Jacob durch die witzigen Bemerkungen offensichtlich nicht aus der Ruhe bringen. Der Schauspieler, der weltweit durch Rollen in Produktionen wie Euphoria berühmt wurde, präsentiert sich in dem Video entspannt und charmant. Diese Eigenschaften sind typisch für den frischgebackenen Single, der für seine lässige und dennoch charismatische Art bekannt ist. Seine Fans schätzen vor allem, dass er sich nicht zu ernst nimmt – ein Charakterzug, der in Situationen wie der aktuellen besonders deutlich zum Vorschein kommt. Ob die scherzhaften Vergleiche oder liebevoll gemeinten Seitenhiebe: Das Netz hat einen neuen Liebling im Reich der Memes gefunden.

Getty Images Jacob Elordi, Oktober 2025

TheAcademy/X Unterschrift von Schauspieler Jacob Elordi

Getty Images Die "Euphoria"-Stars beim "Vanity Fair and Lancôme"-Event in Kalifornien 2019