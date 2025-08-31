Jacob Elordi feiert strahlendes Comeback nach Liebes-Aus

Jacob Elordi (28) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Trennung von Olivia Jade Giannulli (25) beim Filmfestival in Venedig. Der Euphoria-Star zeigte sich am Samstag strahlend auf dem roten Teppich bei der Premiere von Guillermo del Toros (60) lang ersehntem Film "Frankenstein". Er trug dabei ein elegantes Ensemble, das er mit schwarzen Schuhen abrundete. Bereits zuvor war der Schauspieler in einem komplett weißen Outfit bei einem Fotocall erschienen und winkte lässig aus dem Wassertaxi, als er vom Excelsior Hotel zum Veranstaltungsort fuhr.

Der Auftritt in Venedig markiert für Jacob einen besonderen Moment, denn er verkörpert das berühmte Monster, das Dr. Frankenstein in einem waghalsigen Experiment zum Leben erweckt. Wie er kürzlich verriet, verbrachte Jacob für die Rolle täglich bis zu zehn Stunden in der Maske. Der Film, in dem auch hochkarätige Stars wie Oscar Isaac (45), Mia Goth (31) und Christoph Waltz (68) mitwirken, wird von Kritikern bereits als eines der Highlights des Jahres gehandelt. Die Kinostart-Termine stehen fest: Ab dem 17. Oktober läuft "Frankenstein" im Kino, ab dem 7. November ist er auf Netflix zu sehen.

Die vergangenen Monate waren für Jacob und Olivia von einer turbulenten Beziehung geprägt, die von Pausen und Neuanfängen begleitet war. Mit ihrer Entscheidung, sich endgültig zu trennen, haben die beiden nun offenbar einen klaren Schlussstrich gezogen. Während Olivia neue Wege einschlug und begann, sich stärker auf ihre persönliche Weiterentwicklung zu konzentrieren, war Jacob beruflich stark eingespannt. Kurz nach der Trennung zeigt sich der Schauspieler nun fokussiert und voller Elan, während er seinen nächsten Kinohit promotet. Olivia hingegen sprach zuletzt offen über die Bedeutung von Therapie in ihrem Leben – insbesondere in Zeiten großer Veränderungen.

Getty Images Jacob Elordi bei der "Frankenstein" Premiere in Venedig

Getty Images Jacob Elordi beim Photocall zu "Frankenstein" in Venedig

Tim P. Whitby/Getty Images, Matt Winkelmeyer/Getty Images Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli