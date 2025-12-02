Jacob Elordi und Co.: Das sind die Looks der Gotham Awards

Die Gotham Awards 2025 boten am 1. Dezember in New York ein wahres Feuerwerk aus Glamour und Stil. Im Restaurant Cipriani auf der berühmten Wall Street feierten zahlreiche Stars der Film- und Fernsehwelt den Beginn der Award-Saison. Unter den Gästen war auch Jacob Elordi (28): Der aufstrebende Hollywoodstar war nominiert für seine Rolle in Guillermo del Toros (61) "Frankenstein", ging jedoch leer aus. Beim Event machte er in seinem dunkelgrauen Doppelreiher samt langem, gemustertem Mantel allerdings dennoch eine elegante Figur.

Im Gegensatz zu Jacob wurden Kate Hudsons (46) Hoffnungen nicht enttäuscht. Sie nahm gemeinsam mit ihrem Co-Star Hugh Jackman (57) eine Trophäe nach Hause – die erste Gotham-Auszeichnung in der Kategorie Musical überhaupt. Die "Song Sung Blue"-Darstellerin strahlte dabei in einem silbrig schimmernden Halterneck-Kleid aus Seidensatin. Auch Naomi Watts (57) war eine helle Erscheinung auf dem roten Teppich. Die Schauspielerin trug eine fließende Robe in Pastellfarben, die sie zunächst mit einem eleganten Cape kombinierte.

Für einen echten Hingucker sorgte hingegen Zoey Deutch (31). Die Filmproduzentin war in ihrem strahlend gelben Look kaum zu übersehen: Ihr kurzärmeliges Kleid war über und über mit fluffigen Federn besetzt und sorgte somit für einen fröhlichen Farbfleck auf dem Carpet. Einen erinnerungswürdigen Paarauftritt legten Alec Baldwin (67) und seine Ehefrau Hilaria (41) hin. Während Alec ganz klassisch und mit schwarzer Fliege auftauchte, überraschte seine Liebste im Minikleid. Hilaria, die erst kürzlich bei Dancing with the Stars mitwirkte, wählte ein knappes Korsettkleid mit einem floralen Muster und Rüschen.

Getty Images, Getty Images, Getty Images Collage: Kate Hudson, Jacob Elordi, Zoey Deutch

Getty Images Jacob Elordi bei den Gotham Awards 2025 in New York

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Awards 2025 in New York

Getty Images Naomi Watts bei den Gotham Awards 2025 in New York

Getty Images Zoey Deutch bei den Gotham Awards 2025 in New York

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin bei den Gotham Awards 2025 in New York