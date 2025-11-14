Zu angesext: Fans zerreißen den "Wuthering Heights"-Trailer

Der neue Trailer zur Verfilmung von Emily Brontës Klassiker "Wuthering Heights", zu Deutsch "Sturmhöhe", mit Margot Robbie (35) und Jacob Elordi (28) in den Hauptrollen, sorgt für hitzige Diskussionen. Vor allem die gewagte Darstellung der berühmten Figuren Cathy und Heathcliff im ersten Trailer auf YouTube verärgert zurzeit die Fans. Offenbar enthält der Film von Regisseurin Emerald Fennell (40) deutlich mehr Sexszenen, als Leser des Romans vermuten würden. Eine Szene, in der Jacob als Heathcliff leidenschaftlich eine rosafarbene Wand ableckt, sorgt dabei für besonders viel Aufsehen.

Unter dem Trailer sammeln sich seit seiner Veröffentlichung die negativen Kommentare der Zuschauer. "Shades of Grey vor 150 Jahren", spottet ein Nutzer, während ein anderer trocken kommentiert: "Porno im Mittelalter?" Auch die generelle Ästhetik des Trailers scheint nicht alle zu überzeugen. "Tolle Schauspieler, aber für diese Buchverfilmung komplett daneben", schreibt ein User. Doch nicht alle ersten Eindrücke sind negativ. In einem Kommentar heißt es: "Ich habe das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der sich auf diesen Film freut. Ich bin begeistert von der avantgardistischen Interpretation. Er ist etwas ganz Eigenes." Ab dem 12. Februar können sich Kinobesucher ein eigenes Bild von dem Streifen machen, dann startet "Wuthering Heights" in Deutschland.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Zusammenarbeit von Jacob und Filmemacherin Emerald für Aufsehen sorgt. Bereits mit "Saltburn" erhitzten sie die Gemüter einiger Fans, als Barry Keoghans (33) Charakter in einer Szene das Badewasser von Jacobs Figur trank. Der Australier fand die entrüstete Reaktion der Zuschauer jedoch übertrieben. "Ich finde, das zeigt mir, wie prüde wir eigentlich sind. Denn wenn ich mir das anschaue, denke ich nur, dass es im Kino weitaus extremere Dinge gibt, die ich gesehen habe, weitaus drastischere", erklärte er gegenüber Entertainment Weekly.

Anzeige Anzeige

Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi

Anzeige Anzeige

Getty Images Jacob Elordi, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Saltburn" bei der Premiere in Los Angeles